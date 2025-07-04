Минобороны РФ цинично выдумало, что ночью ударило «высокоточным оружием» по якобы «военным объектам» в Киеве
Здание повреждено в результате ракетно-дронового удара РФ по Киеву, 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
Министерство обороны страны-агрессора России цинично заявило, что массированный удар по Украине в ночь на пятницу, 4 июля, был якобы «ответом на террористические акты киевского режима».
В Минобороны РФ утверждают, что нанесли удар по Украине «высокоточным оружием» большой дальности наземного базирования, ракетами Кинжал и ударными беспилотниками.
Российские оккупанты придумали, что якобы атаковали «промышленные предприятия, которые занимаются разработкой и производством БпЛА, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различного оборудования военного назначения в Киеве».
Минобороны страны-агрессора также солгало, что ударило по «инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу».
Удар РФ по Киеву 4 июля — что известно
Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары, из-за чего качество воздуха в городе ухудшилось.
По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения, автомобили «скорой»
Также в столице изуродовано здание польского консульства, заявили в МИД Польши.
Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.