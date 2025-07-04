Минобороны РФ цинично выдумало, что ночью ударило «высокоточным оружием» по якобы «военным объектам» в Киеве

Здание повреждено в результате ракетно-дронового удара РФ по Киеву, 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Министерство обороны страны-агрессора России цинично заявило, что массированный удар по Украине в ночь на пятницу, 4 июля, был якобы «ответом на террористические акты киевского режима».

В Минобороны РФ утверждают, что нанесли удар по Украине «высокоточным оружием» большой дальности наземного базирования, ракетами Кинжал и ударными беспилотниками.

Российские оккупанты придумали, что якобы атаковали «промышленные предприятия, которые занимаются разработкой и производством БпЛА, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различного оборудования военного назначения в Киеве».

Минобороны страны-агрессора также солгало, что ударило по «инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу».

Удар РФ по Киеву 4 июля — что известно

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары, из-за чего качество воздуха в городе ухудшилось.

По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения, автомобили «скорой» и т. д. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева.

Также в столице изуродовано здание польского консульства, заявили в МИД Польши.