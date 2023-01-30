Иран получил дронами. Что известно о последствиях удара по военному заводу в Исфахане и возможном участии Израиля и США в операции 30 января, 10:44 Сюжет Предполагаемый момент удара по оборонному заводу в Исфахане, Иран (Фото:Reuters via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Главным событием минувших выходных стал удар по оборонному заводу в Иране, который предположительно производит баллистические ракеты. Атака, за которой может стоять Израиль, была совершена сразу после крупнейших совместных учений израильской и американской армий и на фоне усилий США остановить передачу России иранских дронов и ракет.

NV напоминает главное, что известно об этом важном для Украины событии.

Что произошло в Иране, какие объекты были атакованы и какой ущерб нанесен

В ночь на 29 января иранские социальные сети разразились сообщениями о ряде взрывов и пожаров на несколько стратегических объектах в Иране, причиной которых назывались атаки боевых беспилотников. В изначальных сообщениях, которые мировым СМИ было трудно перепроверить и подтвердить, заявлялось об инцидентах:

Видео дня

на оборонном предприятии в городе Исфахан;

в городе Хой провинции Западный Азербайджан;

на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;

в городе Кередж, провинция Альборз;



на авиабазе Носи в городе Хамадан.

Впоследствии, однако, был подтвержден лишь удар по оборонному комплексу в Исфахане — как пишет Wall Street Journal, целью стал завод по производству боеприпасов в городе Исфахан. Объект находится в непосредственной близости от локаций Иранского центра космических исследований, который был подвергнут американским санкциям за работу над иранской программой баллистических ракет.

По данным WSJ, удар нанес Израиль, атака действительно была совершена с использованием дронов и была реализована на фоне попыток США и Израиль найти «новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана». Ранее сообщалось, что Иран якобы обещал поставить России несколько сотен своих баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar, предположительно к середине февраля.



Аналитики американского Института изучения войны (ISW), который с осени 2022 года ежедневно следит за событиями в Иране из-за длящихся там массовых протестов против действующего режима, также пришел к выводу о том, что удар беспилотниками был нанесен только по заводу в районе Исфахана.



Инфографика: ISW

Комментируя сообщения о других взрывах и пожарах по всему Ирану примерно в то же время, в ISW предположили, что взрывы в городе Хой (провинция Западный Азербайджан) и большой пожар на топливном заводе в Азершехре (провинция Восточный Азербайджан) произошли, вероятно, вследствие землетрясения магнитудой 5,9 на северо-западе Ирана в ту же ночь. Эксперты Института также предполагают, что поскольку в первые часы после атаки беспилотников в небо были подняты иранские истребители, жители ряда городов Ирана (Караджа, Дезфула, Хамадана) могли ошибочно принять их звуки за взрывы, что увеличило поток неточных сообщений о якобы множественных атаках.

«Поврежденная крыша» или « феноменальный успех» атаки?

Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана подтвердило удар по объекту в Исфахане, но заявило об «отражении» атаки и уточнило, что в ней были использованы три небольших квадрокоптера со взрывчаткой. Однако израильская Jerusalem Post, ссылаясь на данные западных разведок, сообщила о «феноменальном успехе» атаки и написала, что нанесенный ущерб выходит далеко за рамки «незначительного повреждения крыши», о чем ранее сообщили власти Ирана. Издание напоминает, что ранее во время других атак, приписываемых Израилю, Иран точно так же отрицал масштаб нанесенного ущерба, хотя впоследствии спутниковые снимки и другие доказательства подтверждали урон. В то же время, уточняет Jerusalem Post, остается неясным, были ли повреждены мощности, связанные только с производством обычных вооружений, или же компонентов, которые могут использованы в том числе в ядерном оружии. Издание также констатирует, что сейчас предположения военных аналитиков сосредоточены вокруг того, была ли атака попыткой остановить иранскую программу боевых беспилотников или некую новую программу — к примеру, разработку гиперзвуковых ракет с помощью России.

Израильский журналист Барак Равид, корреспондент агентства Walla News (Израиль) и ближневосточной редакции американского агентства Axios, сообщил со ссылкой на собственные источники, что удар по оборонному объекту в Исфахане был «конкретно нацеленным, хирургическим и успешным». По словам Равида, его источники подтвердили, что объект был связан с ракетной программой Ирана, а удары нанесли по четырем разным объектам в здании, в результате чего «цель была достигнута».

В то же время вечером 29 января в сети появились спутниковые снимки, на которых якобы запечатлен объект в Исфахане, ставший целью атаки — видимых разрушений на снимках по сравнению с ноябрьскими фотографиями не заметно. В издании Defense Express уточнили, что «все критические и важные производственные мощности Иран размещает под землей». «И речь идет о подземных комплексах. А для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности», — отмечает издание.

Что известно о вероятном участии Израиля и США в атаках?

Официально ни Израиль, ни США, ни другие государства не подтверждают свою причастность к атаке. Однако американская WSJ со ссылкой на чиновников США и «людей, знакомых с операцией» сообщила, что удар по заводу в Исфахане нанес именно Израиль.

«Израильские официальные лица редко признают операции, проводимые секретными военными подразделениями страны или ее спецслужбой Моссад. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, недавно вновь вступивший в должность премьер-министра, давно считает Иран самой большой угрозой для его страны», — пишет в подтверждение такой версии агентство АР.

Многие мировые СМИ подчеркивают, что атака была совершена вскоре после крупнейших совместных учений США и Израиля под названием Juniper Oak 23.2, которые завершились 26 января. В них было задействовано более 140 самолетов (включая американские и израильские истребители пятого поколения) и 12 кораблей (включая ударную группу авианосца USS George H. W. Bush), а также около 6,4 тыс. американских и 1,5 тыс. израильских военнослужащих. По информации Пентагона, учения позволили расширить «оперативную совместимость» армий США и Израиля.

Сценарий учений включал в себя проверку их способности выводить из строя системы ПВО и дозаправлять реактивные самолеты — и то, и другое могло бы стать «ключевыми элементами крупного военного удара по Ирану», пишет WSJ. Генерал Херци Ха-Леви, начальник штаба Армии обороны Израиля, сказал изданию на прошлой неделе, что эти учения были призваны послать «очень четкий сигнал Ирану: если Иран совершит ошибки, готовятся наступательные возможности».

Кроме того, чуть более чем за сутки до атаки, 27 января, глава американского ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Израиль, где провел встречу с главой израильского разведывательного агентства Моссад.



А госсекретарь США Энтони Блинкен должен прибыть в Израиль сегодня, 30 января, чтобы продолжить американо-израильские переговоры по Ирану и другим региональным вопросам.

Несколько недель назад, в декабре 2022 года американская The New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена развернула масштабную программу, цель которой — лишить Иран возможности производить и поставлять России дроны для использования в войне против Украины. Об этом издание писало со ссылкой на собеседников в органах разведки, национальной безопасности и вооруженных силах. По данным NYT, Белый дом активизировал усилия после того, как стало очевидно, что переданные РФ иранские беспилотники содержат западные компоненты, в том числе технологии американского производства.

Именно тогда NYT сообщала, что США прибегают к помощи Израиля — государства с «долгой историей подрыва иранской ядерной программы». Так, в конце 2022 года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с высокопоставленными представителями вооруженных сил и разведки Израиля углубление военного сотрудничества России с Ираном, в том числе вероятную передачу России ракет для новых атак Украины.

Институт изучения войны, в свою очередь, озвучивает предположение, что удар был нанесен изнутри Ирана, а не из соседнего государства — если верить версии о тяжело нагруженных взрывчаткой квадрокоптерах, дальность действия которых была бы ограниченной. В таком случает атака бы подчеркнула глубины проникновения израильских спецслужб в сферу безопасности Ирана. «В последние годы это проникновение становится все более очевидным и демонстративным», — констатирует ISW. В качестве примера аналитики приводят несколько громких операций в Иране в последние годы, приписываемых Израилю:

рейд в секретный архив в Тегеране и изъятие тайных документов, связанных с иранской программой создания ядерного оружия до 2003 года ( январь 2018 года);



январь 2018 года); убийство ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде возле Тегерана в ноябре 2020 года;

саботаж на заводе по обогащению топлива в Натанзе в июле 2020 года и повторно — в апреле 2021 года;

атака дронов-камикадзе на завод по производству центрифуг в Карадже в июне 2021 года.

Последствия атаки: ждать ли развития ударов по военной промышленности Ирана и ответа Тегерана?

Прогнозируя ответную реакцию Ирана на удар в Исфахане, Институт изучения войны высказывает предположение, что Тегеран может избегать прямых обвинений в адрес Израиля или других государств, пока не решит, как именно будет реагировать. В ISW полагают, что в отместку власти Ирана могут отдать приказ об ответных атаках своих прокси-сил по позициям США в Ираке и Сирии — или же в самом Израиле, что может произойти уже в ближайшие недели.

Тем временем страны Запада в первые же несколько дней после атаки дали несколько очевидных сигналов, свидетельствующих об их готовности противодействовать Ирану более активно.

Власти США дали понять, что не исключают военных действий, чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью агентству Al Arabiya во время своей поездки на Ближний Восток. Когда его спросили, могут ли такие действий в противостоянии Ирану включать военный вариант, Блинкен не исключил этого.

«Все варианты на столе», — заявил он. При этом госсекретарь США добавил, что лучший путь лежит через дипломатию. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международному ядерному соглашению, однако Тегеран отказался. Кроме того, еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал силовых действий в отношении Ирана «в крайнем случае».

Тем временем Евросоюз готовится включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций в Европейском союзе. Юридическая служба ЕС подготовит заключение законности такого решения в течение трех недель, самые влиятельные страны ЕС — Франция и Германия — поддерживают такую идею, сообщила уже после атак в Исфахане Financial Times.

По информации издания, Берлин и Париж высказались в поддержку внесения КСИР в такой список на недавней встрече глав МИД стран-членов Евросоюза. Признание КСИР террористической организацией, вероятно, исключит возможность восстановления западной сделки с Ираном — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

WSJ подчеркивает, что удар в Исфахане знаменует собой первую атаку, вероятно совершенную при новом правительстве Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который в прошлые периоды работы на этом посту (2009−2021 годы) уже санкционировал «серию смелых операций внутри Ирана».

«От нового правительства Нетаньяху не ожидают предложений Украине о прямой военной поддержке. Однако ожидается, что он продолжит наносить скрытые удары по ядерной и военной программе Ирана», — пишет издание.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, реагируя на удар по Ирану, напомнил, что война России против Украины" выставляет жесткие счета" соучастникам агрессии.

«Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в РФ: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала», — отметил Подоляк.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал взрывы в Иране «прямым следствием политики страны», поскольку Тегеран продолжает поддерживать агрессию России, предоставляя путинскому режиму вооружение.

«Возможно, они [Иран] будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать преступления», — сказал Игнат в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, Путин до сих пор надеется получить от иранцев то вооружение, которое у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты (Fateh-110 и Zolfaghar) и ударные беспилотники (типа Shahed и другие). Взамен Тегеран хочет получить от Москвы самолеты.

«У Ирана есть определенные враги в регионе, поэтому, будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный», — подытожил представитель Воздушных сил ВСУ.