Израильская ракета попала по зданию в столице Сирии, СМИ пишут о пяти погибших 19 февраля, 11:05 Последствия удара по Дамаску, 19 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Firas Makdessi)

Израильский снаряд попал в здание в центре Дамаска в ночь на воскресенье, 19 февраля, в результате чего, по данным местных СМИ, погибли пять человек, а еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.



В Сирии обвинили Израиль в авиаударах по нескольким районам Дамаска, в результате которых повреждены несколько зданий в густонаселенном районе, где расположены жилые многоэтажки.

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Reuters отмечает, что израильский военный представитель отказался от комментариев.

The Guardian сообщает, что обстрел подвергся району Кафр-Сузи, где расположены чиновники службы безопасности, штаб-квартира разведки и иранские объекты. Сирийский центр мониторинга отметил, что удар произошел недалеко от иранского культурного центра. По данным правозащитников, погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе мирные жители.

В этом же районе при взрыве в 2008 году погиб главный командир проиранской исламистской организации Хезболла Имад Мугния. На протяжении почти десятилетия Израиль наносит удары по вероятным поставкам оружия и развертыванию персонала, которые спонсирует Иран в соседней Сирии. Израильские официальные лица редко признавали ответственность за конкретные операции.

По данным западной разведки, Иран, который конфликтует с Израилем, в течение последних лет расширил свое военное присутствие в Сирии и имеет плацдарм в большинстве контролируемых государством районов, командуя тысячами ополченцев и местными военизированными группами.

В начале 2023 года в Сирии сообщили, что Израиль атаковал аэропорт Дамаска. В результате погибли двое сирийских военных, еще двое пострадали.

