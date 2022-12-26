Появились новые видео прилета по авиабазе РФ Энгельс в Саратовской области

26 декабря, 10:59
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В результате удара были ликвидированы трое российских военных (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В результате удара были ликвидированы трое российских военных (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В соцсетях появились новые видео удара по российскому военному аэродрому Энгельс-2 в Саратовской области.

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На обнародованных кадрах с камер наблюдения, установленых в этом районе, видно, как в результате прилета по авиабазе на ее территории происходит мощный взрыв.

Российские власти утверждают, что по объекту был нанесен удар с помощью беспилотника.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1607310677927936000
https://twitter.com/christogrozev/status/1607170110900555777

По официальным данным, вследствие взрыва были ликвидированы трое военных. Информации о масштабах повреждений пока не поступало.

Это уже второй предполагаемый удар ВСУ по аэродрому Энгельс-2, на котором базируется стратегическая авиация РФ.

https://www.youtube.com/embed/brZ7PmrClKs
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Предыдущая атака произошла 5 декабря. Тогда в результате удара был поврежден как минимум один бомбардировщик Ту-95 и уничтожены трое военных, еще несколько получили ранения.

В тот же день атаке подвергся также военный аэродром Дягилево в Рязанкой области.

Кроме того, 6 декабря, взрыв прогремел на аэродроме в Курске.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Аэродром Беспилотники Саратовская область Война России против Украины Энгельс

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