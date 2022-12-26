Появились новые видео прилета по авиабазе РФ Энгельс в Саратовской области 26 декабря, 10:59 В результате удара были ликвидированы трое российских военных (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В соцсетях появились новые видео удара по российскому военному аэродрому Энгельс-2 в Саратовской области.

На обнародованных кадрах с камер наблюдения, установленых в этом районе, видно, как в результате прилета по авиабазе на ее территории происходит мощный взрыв.

Российские власти утверждают, что по объекту был нанесен удар с помощью беспилотника.

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По официальным данным, вследствие взрыва были ликвидированы трое военных. Информации о масштабах повреждений пока не поступало.

Это уже второй предполагаемый удар ВСУ по аэродрому Энгельс-2, на котором базируется стратегическая авиация РФ.

Предыдущая атака произошла 5 декабря. Тогда в результате удара был поврежден как минимум один бомбардировщик Ту-95 и уничтожены трое военных, еще несколько получили ранения.

В тот же день атаке подвергся также военный аэродром Дягилево в Рязанкой области.

Кроме того, 6 декабря, взрыв прогремел на аэродроме в Курске.