Появились новые видео прилета по авиабазе РФ Энгельс в Саратовской области
В результате удара были ликвидированы трое российских военных (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)
В соцсетях появились новые видео удара по российскому военному аэродрому Энгельс-2 в Саратовской области.
На обнародованных кадрах с камер наблюдения, установленых в этом районе, видно, как в результате прилета по авиабазе на ее территории происходит мощный взрыв.
Российские власти утверждают, что по объекту был нанесен удар с помощью беспилотника.
По официальным данным, вследствие взрыва были ликвидированы трое военных. Информации о масштабах повреждений пока не поступало.
Это уже второй предполагаемый удар ВСУ по аэродрому Энгельс-2, на котором базируется стратегическая авиация РФ.
Предыдущая атака произошла 5 декабря. Тогда в результате удара был поврежден как минимум один бомбардировщик Ту-95 и уничтожены трое военных, еще несколько получили ранения.
В тот же день атаке подвергся также военный аэродром Дягилево в Рязанкой области.
Кроме того, 6 декабря, взрыв прогремел на аэродроме в Курске.