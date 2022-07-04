«HIMARS в действии». Больница в оккупированном Мелитополе переполнена россиянами после удара американской системой — аналитик CIT 4 июля, 20:57 Эксклюзив НВ HIMARS (Фото:Radio Svoboda/Twitter)

Американская артиллерийская ракетная система HIMARS все активнее начинает использоваться на фронте, что показал недавний пример удара по аэродрому оккупированного Мелитополя, рассказал Радио НВ Кирилл Михайлов, исследователь Conflict Intelligence Team.

— Собственно, силы обороны Украины сейчас отошли от занимаемых позиций, рубежей в Лисичанске Луганской области. Скажите, мы понимаем собственно логику этой ситуации, и что там происходило, и мы видели, Северодонецк очень долго держался, а вот Лисичанск — гораздо быстрее мы из него вышли. О чем мы можем сказать по этому поводу?

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— Что касается Северодонецка, то там ситуация была такая, что он был с одной стороны окружен рекой, так что зайти ему в тыл было почти невозможно. Но что касается Лисичанска, то да, он имел очень хорошую позицию по сравнению с Северодонецком, он был расположен на высотах, но то, что произошло, это то, что российские войска совершили прорыв со стороны Тошковки. Это такой прорыв, потому что они продолжали двигаться со скоростью где-то километр в день, но им удалось захватить Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, после чего большинство путей снабжения, большинство дорог оказались либо контролируемыми россиянами, либо в их огневом контроле. К тому же войска так называемой ЛНР и россияне также пересекли Северский Донец, в каком-то тупике этого лисичанского выступа возле Приволья, и двигались оттуда на юг. Итак, как понимаем, ситуация стала критической. И в такой ситуации, как мы видим, украинское командование приняло решение, что нужно беречь жизнь бойцов и отойти от Лисичанска на тыловые рубежи обороны. Как мы видим, это линия где-то восточнее Бахмута, Соледара и Северска.

— Как теперь будет складываться ситуация на востоке Украины, какие следующие цели россияне себе ставят и каковы позиции украинской армии?

— Следующие цели россиян — это захват Донецкой области, но это очень тяжелое дело именно в Донецкой области. Во-первых, им не удалось почти ни на одном участке линии столкновения возле Донецка прорваться. А во-вторых, сейчас именно на границе Луганской и Донецкой областей, как мы считаем, украинцы подготовили тыловую линию обороны, и наступление на Бахмут, Соледар и Северск, если будет развиваться, то довольно медленно. Даже если эти города, удастся в течение нескольких недель захватить, дальше есть линия высот к западу от этой, а потом очень большая — Славянск, Краматорск, Дружковско-Константиновская агломерация. И именно эта агломерация, ее этими силами, которые сейчас у россиян, ее почти невозможно захватить или взять в какое-то окружение. Поэтому россияне будут и дальше применять свое преимущество в артиллерии, «прогрызать» украинскую оборону, нести потери, и это будет продолжаться, пока у россиян есть силы для наступления. Когда это закончится, мы не знаем, но, например, аналитик Майкл Кофман, он называл сроки, что в таком темпе это продлится до июля и августа. Также он говорил, что россияне пока могут только надеяться захватить Славянск или Краматорск, каких-либо реальных планов для этого у них не может быть. Потому что у них не хватает сил, и у них нет такого преимущества над украинцами в пехоте или бронетехнике, как в артиллерии.

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