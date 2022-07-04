«HIMARS в действии». Больница в оккупированном Мелитополе переполнена россиянами после удара американской системой — аналитик CIT

4 июля, 20:57
Эксклюзив НВ
HIMARS (Фото:Radio Svoboda/Twitter)

HIMARS (Фото:Radio Svoboda/Twitter)

Автор: Богдан Амосов

Американская артиллерийская ракетная система HIMARS все активнее начинает использоваться на фронте, что показал недавний пример удара по аэродрому оккупированного Мелитополя, рассказал Радио НВ Кирилл Михайлов, исследователь Conflict Intelligence Team.

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— Собственно, силы обороны Украины сейчас отошли от занимаемых позиций, рубежей в Лисичанске Луганской области. Скажите, мы понимаем собственно логику этой ситуации, и что там происходило, и мы видели, Северодонецк очень долго держался, а вот Лисичанск — гораздо быстрее мы из него вышли. О чем мы можем сказать по этому поводу?

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— Что касается Северодонецка, то там ситуация была такая, что он был с одной стороны окружен рекой, так что зайти ему в тыл было почти невозможно. Но что касается Лисичанска, то да, он имел очень хорошую позицию по сравнению с Северодонецком, он был расположен на высотах, но то, что произошло, это то, что российские войска совершили прорыв со стороны Тошковки. Это такой прорыв, потому что они продолжали двигаться со скоростью где-то километр в день, но им удалось захватить Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, после чего большинство путей снабжения, большинство дорог оказались либо контролируемыми россиянами, либо в их огневом контроле. К тому же войска так называемой ЛНР и россияне также пересекли Северский Донец, в каком-то тупике этого лисичанского выступа возле Приволья, и двигались оттуда на юг. Итак, как понимаем, ситуация стала критической. И в такой ситуации, как мы видим, украинское командование приняло решение, что нужно беречь жизнь бойцов и отойти от Лисичанска на тыловые рубежи обороны. Как мы видим, это линия где-то восточнее Бахмута, Соледара и Северска.

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— Как теперь будет складываться ситуация на востоке Украины, какие следующие цели россияне себе ставят и каковы позиции украинской армии?

— Следующие цели россиян — это захват Донецкой области, но это очень тяжелое дело именно в Донецкой области. Во-первых, им не удалось почти ни на одном участке линии столкновения возле Донецка прорваться. А во-вторых, сейчас именно на границе Луганской и Донецкой областей, как мы считаем, украинцы подготовили тыловую линию обороны, и наступление на Бахмут, Соледар и Северск, если будет развиваться, то довольно медленно. Даже если эти города, удастся в течение нескольких недель захватить, дальше есть линия высот к западу от этой, а потом очень большая — Славянск, Краматорск, Дружковско-Константиновская агломерация. И именно эта агломерация, ее этими силами, которые сейчас у россиян, ее почти невозможно захватить или взять в какое-то окружение. Поэтому россияне будут и дальше применять свое преимущество в артиллерии, «прогрызать» украинскую оборону, нести потери, и это будет продолжаться, пока у россиян есть силы для наступления. Когда это закончится, мы не знаем, но, например, аналитик Майкл Кофман, он называл сроки, что в таком темпе это продлится до июля и августа. Также он говорил, что россияне пока могут только надеяться захватить Славянск или Краматорск, каких-либо реальных планов для этого у них не может быть. Потому что у них не хватает сил, и у них нет такого преимущества над украинцами в пехоте или бронетехнике, как в артиллерии.

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Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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