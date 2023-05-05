«Жаль, что флаг не загорелся». Интервью NV с экспертом о том, как и кем могла быть организована «атака» БПЛА на Кремль

5 мая, 18:20
NV Премиум
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Купол Сенатского дворца московского Кремля после попадания БПЛА, 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Купол Сенатского дворца московского Кремля после попадания БПЛА, 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Алексей Тарасов

Юрий Касьянов, военнослужащий и волонтер, рассказал в интервью Radio NV, как могла быть организована атака дронов на московский Кремль и какие версии события стоит рассматривать всерьез.

 — Я уверен, вы видели те видео [удара БПЛА по Кремлю], которые появились в интернете, во всех соцсетях, со всех ракурсов. Что вы увидели там?

— Это резиденция Путина. Я видел одно, что была прицельная атака по флагу, она, на мой взгляд, увенчалась успехом. Флаг остался на месте, но это уже совсем небольшая случайность, порывы ветра, флаг не загорелся, не был сбит прямым попаданием беспилотника. Ошибка наведения минимальная, можно гордиться тем коллективом, теми людьми, которые сделали этот беспилотник, можно гордиться теми, кто его применил, потому что это профессионалы, высокие профессионалы своего дела.

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Теги:   Россия Кремль Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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