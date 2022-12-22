В сети опубликовали видео удара дрона, вероятно, по нефтебазе РФ в Орловской области

22 декабря, 16:19
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Российские власти сообщали об атаке беспилотника в Орловской области 16 ноября (Фото:zonov_sl/Twitter)

Российские власти сообщали об атаке беспилотника в Орловской области 16 ноября (Фото:zonov_sl/Twitter)

Появилось видео удара беспилотника, вероятно, по российской нефтебазе в Орловской области 16 ноября.

Кадры опубликовал блогер Сергей Стерненко в Twitter.

Он напомнил, что нефтебаза взорвалась вблизи российского города Орел приблизительно в 170 км от украинской границы.

Видео дня

Стерненко пишет, что не знает, каким именно дроном ударили по нефтебазе, а видео получил случайно.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1605924773665525760?s=46&t=PwLaguF_vRoeZMAJT97qMQ

Российские власти сообщали об атаке беспилотника в Орловской области 16 ноября. По их словам, дрон ударил по нефтебазе в селе Стальной Конь в 4 утра по местному времени.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий подтвердил, что украинские силы проводят военные операции на территории страны-агрессора России.

https://www.youtube.com/embed/wD5MZVc1hwo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Дроны Нефтебаза

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