«Мне сказали, что я террорист». Учитель из Литвы попал под санкции ЕС вместо главаря «ЛНР» 6 июля, 21:42 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Литовский банк применил санкции в отношении 39-летнего учителя из Литвы Сергея Козлова. У мужчины одинаковое имя и фамилия с главой самопровозглашенной «ЛНР».

Об этом сообщает Delfi.

По информации издания, теперь учитель доказывает, что на самом деле он не является пророссийским деятелем.

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Сергей Козлов родился и вырос в литовском Каунасе, работает в этом городе учителем русского языка. Этим летом он заметил, что с рабочего места ему не приходит зарплата. Оказалось, что переводы были остановлены банком.

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«Мне сказали, что я террорист, как бы смешно это ни звучало, но это уже не смешно, у меня фамилия и имя такие же, как у главы непризнанной Луганской республики», — заявил Козлов.

По совпадению имени и фамилии у учителя блокируют любые денежные операции.

«Я не могу ничего покупать онлайн, если я покупаю, я должен доказать, что я не тот человек, а родившийся в Каунасе литовец. Я подстриг собаку, сделал перевод, парикмахер говорит, что получил сообщение из банка о том, что я террорист», — объяснил учитель.

Жителя Каунаса удивило, что такая ошибка вообще могла произойти в банке.

«Он (вожак самопровозглашенной „ЛНР“ — ред.) руководит республикой, которую никто в мире не признает, кроме Путина. Я посмотрел на него — он на пенсии, намного старше, у нас мало общего друг с другом, он выглядит совсем иначе» , — объяснил Козлов.

Оказалось, что он был не единственным, кто столкнулся с той же проблемой. Житель Каунаса связался со своим тезкой в ​​Вильнюсе и у этого оказались такие же проблемы.

По словам эксперта по кибербезопасности, такая блокировка показывает, что санкции работают, и совпадений в Литве не так много. С такими проблемами часто сталкиваются туристы. По его словам, в санкционных пакетах нет полных данных, а только дата рождения, имена и иногда другие даты.

Лидер так называемой «ЛНР» попал под санкции Евросоюза из-за подозрений в военных преступлениях и отмывании денег. Ему 58 лет и он уроженец Луганской области.

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