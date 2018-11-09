09 ноября 2018, пятница

Учит английский и читает Толстого: в России заявили, что у Сенцова "все отлично" со здоровьем

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В России утверждают, что Олег Сенцов чувствует себя хорошо
Фото: Людмила Денисова via Facebook

В России утверждают, что Олег Сенцов чувствует себя хорошо

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что у украинского режиссера и политзаключенного все отлично со здоровьем.

Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается его здоровья, то со здоровьем (после длительной голодовки) у него все отлично. Он полон сил и творческих планов", - сказал российский тюремщик.

В ФСИН утверждают, что Сенцов перечитывает Войну и мир Льва Толстого и учит английский язык, готовясь к будущему освобождению.

Максименко добавил, что политзаключенный дистанционно руководит постановкой своей пьесы Номера, премьера должна пройти в декабре в Киеве.

В планах у Сенцова написание книги и направление в издательство для публикации сборника рассказов о своем детстве на пяти языках.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.

Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах Сенцова планировали кормить принудительно.

За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.

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