«Цветами и медом не клянусь». Президент Сербии допустил введение санкций против РФ 10 марта, 17:39 Александр Вучич (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не может пообещать, что его страна не будет вводить санкции против России.

Об этом сообщает Balkan Insight.

"Цветами и медом я не клянусь, как поется в песне, что мы ничего по поводу санкций делать не будем, и клясться не могу, потому что это было бы безответственно. Но твердость нашей позиции такова, что нам пока не приходилось этого делать", - заявил Вучич.

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Позицию Сербии он назвал "рациональной и серьезной", учитывая войну в Югославии в 90 годы.

В январе Вучич, считавшийся одним из ближайших союзников диктатора РФ Владимира Путина в Европе, признал, что оккупированные Крым и Донбасс — Украина.

При этом Сербия не признала результаты российских псевдореферендумов в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

СМИ сообщали, что правительство Германии требует от Вучича определиться со своим геополитическим курсом: это курс на вступление в ЕС или сближение с Россией.