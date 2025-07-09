Тайвань проведет самые масштабные военные учения из-за угроз со стороны Китая
Резервисты проходят подготовку перед ежегодными учениями Хань Куан (Фото: REUTERS/Ann Wang)
Тайвань готовится начать самые масштабные ежегодные военные учения за всю свою историю.
Об этом сообщает Bloomberg.
Учения Хань Куан, которые начнутся 9 июля, продлятся 10 дней. Это вдвое больше обычного количества дней для учений, которые проводятся с 1984 года. Всего будет призвано более 20 тысяч резервистов.
Гражданское население также принимает участие, примером чего служит использование подвалов крупной сети супермаркетов в качестве бомбоубежищ.
Кроме того, местные власти архипелага с населением 23 млн человек также проверяют свою способность обеспечивать основные услуги и распределять товары в условиях кризиса.
Внештатный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности Чие Чун пояснил, в чем заключается суть этих учений.
«Цель учений Хань Куан в этом году — укрепить способность Тайваня оказывать долгосрочное сопротивление и повысить устойчивость как военных, так и гражданского общества, на чем настаивал президент Лай Цзин-дэ», — сказал он.
По словам Чуна, планирование учений в этом году лучше отражает реальные сценарии, которые могут произойти, если Китай начнет военную атаку на Тайвань.