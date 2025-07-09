Тайвань проведет самые масштабные военные учения из-за угроз со стороны Китая

Тайвань готовится начать самые масштабные ежегодные военные учения за всю свою историю.

Об этом сообщает Bloomberg.

Учения Хань Куан, которые начнутся 9 июля, продлятся 10 дней. Это вдвое больше обычного количества дней для учений, которые проводятся с 1984 года. Всего будет призвано более 20 тысяч резервистов.

Гражданское население также принимает участие, примером чего служит использование подвалов крупной сети супермаркетов в качестве бомбоубежищ.

Кроме того, местные власти архипелага с населением 23 млн человек также проверяют свою способность обеспечивать основные услуги и распределять товары в условиях кризиса.

Внештатный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности Чие Чун пояснил, в чем заключается суть этих учений.

Инфографика: NV

«Цель учений Хань Куан в этом году — укрепить способность Тайваня оказывать долгосрочное сопротивление и повысить устойчивость как военных, так и гражданского общества, на чем настаивал президент Лай Цзин-дэ», — сказал он.

По словам Чуна, планирование учений в этом году лучше отражает реальные сценарии, которые могут произойти, если Китай начнет военную атаку на Тайвань.