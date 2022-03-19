В Норвегии разбился американский военный конвертоплан с четырьмя людьми на борту 19 марта, 05:18 Цей матеріал також доступний українською Конвертоплан MV-22B Osprey (Фото:navair.navy.mil)

На севере Норвегии разбился американский военный самолет с четырьмя людьми на борту.

Об этом сообщили в пятницу местная полиция и Объединенный спасательно-координационный центр страны (JRCC), пишет Reuters.

По данным JRCC, самолет MV-22B Osprey, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, принимал участие в военных учениях НАТО под названием Cold Response. В 18:26 по центральноевропейскому времени (17:26 по Гринвичу) стало известно о его исчезновении.

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Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion, обследовавшие местность, заметили его обломки с воздуха.

«Мы обнаружили самолет, который потерпел крушение. Никаких признаков жизни мы не увидели… Нам сказали, что это американский самолет с четырьмя американцами на борту», — сообщил Reuters глава полиции региона Нурланн Бэнт Эйлертсен.

Из-за непогоды спасательный самолет не смог приземлиться. Полиция и спасательные службы пытались добраться до места крушения по суше, однако неясно, сколько времени это может занять из-за темноты, плохих погодных условий и риска схода лавин.

Самолет участвовал в учениях и должен был приземлиться около 18:00 по центральноевропейскому времени (17:00 по Гринвичу). Погода в этом районе была плохой и ухудшалась.

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