В Эстонии начались военно-морские учения. В них принимают участие 50 кораблей НАТО

3 июня, 21:25
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Американский корабль Mount Whitney (Фото:Wikipedia)

Американский корабль Mount Whitney (Фото:Wikipedia)

В Таллине в субботу, 3 июня, начались крупнейшие ежегодные учения в Балтийском море Baltops 23. В них принимают участие 50 боевых кораблей НАТО. Об этом сообщает ERR.

Сообщается, что на учениях отрабатывают взаимодействие сухопутные, воздушные и военно-морские силы 20 стран. Всего в учениях Baltops, которые проводятся в 52-й раз, принимают участие около 6000 военнослужащих военно-морских, сухопутных и воздушных сил.

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В течение двух недель они будут отрабатывать противолодочную и противовоздушную оборону, обезвреживание боеприпасов и медико-спасательные операции.

ERR информирует, что самым большим кораблем, прибывшим в Таллинн, является американский Mount Whitney, с него осуществляется управление всей операцией.

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«Мы проводим эти учения, чтобы укрепить доверие между силами НАТО, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество и оперативные возможности, чтобы, когда мы окажемся в боевой ситуации, могли бы объединить наши силы и действовать как единое целое», — пояснил вице-адмирал Томас Иши, командующий 6-м флотом США.

Учения завершатся 16 июня в Германии.

Baltops — это ежегодные военные учения, которые проводятся p 1971 года командующим ВМС США в Балтийском море и прилегающих к нему регионах.

В прошлом году в учениях Baltops приняли участие 16 стран.

30 мая сообщалось, что в Германии планируют провести масштабные учения воздушных сил стран-членов НАТО. Они станут крупнейшими в истории Североатлантического союза. Учения будут называться Air Defender 2023. Они продлятся с 12 по 23 июня.

В прошлом году в учениях Baltops приняли участие 16 стран.

30 мая сообщалось, что в Германии планируют провести масштабные учения воздушных сил стран-членов НАТО. Они станут крупнейшими в истории Североатлантического союза. Учения будут называться Air Defender 2023. Они продлятся с 12 по 23 июня.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   НАТО Военные учения Эстония

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