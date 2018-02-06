Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию в поддержку Сенцова

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Акция прошла в августе 2017 года
Фото: Мария Алехина via Facebook

Акция прошла в августе 2017 года

Участница группы Pussy Riot Ольга Борисова сообщила, что городской суд Якутска принял решение оштрафовать за участие в акции поддержки режиссера Олега Сенцова.

Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей (порядка 10 тысяч гривен).

"Кстати, да. Меня оштрафовали на 20 тысяч рублей после акции в Якутске в поддержку Олега Сенцова", - заявила Борисова.

Напомним, 6 августа Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары в Якутске неподалеку от ИК-1, где находится Олег Сенцов, развернув большой плакат с надписью Free Sentsov.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористического сообщества, двух терактах в Крыму и подготовке еще к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Активиста Александра Кольченко приговорили к десяти годам колонии. Оба отрицали вину.

В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию в Якутии, Кольченко отбывает наказание в ИК-6 в Копейске.

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