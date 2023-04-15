Участник штурма Капитолия приговорен к 7,5 годам в тюрьме 15 апреля, 04:13 Штурм Капитолия приверженцами Трампа (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В США суд присудил 7,5 лет в тюрьме Патрику Маккою, который 6 января 2021 года принимал участие в штурме Капитолия.

Об этом сообщает Associated Press.

Маккой щитом прижал полицейского, охранявшего Капитолий. После этого он попал в больницу. Федеральные прокуроры просили для Маккоя 15 лет.

Он отметил, что ему стыдно за участие в акции сторонников бывшего президента Дональда Трампа

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"Мне жаль, что в тот день я вел себя не как гражданин, а как животное", - заявил Маккой.

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.



Незадолго до, во время или сразу после штурма Капитолия умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.



После штурма в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.



13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.



Джо Байден говорил, что вина его предшественника неоспорима, хотя ему и не объявили импичмент.