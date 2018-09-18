Участник Pussy Riot должен был получить отчет по убийству журналистов в ЦАР в день предполагаемого отравления - СМИ

Активист российского оппозиционного объединения Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить отчет о расследовании убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике, сообщает Новая газета со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По информации собеседников издания, иностранные специалисты, работавших в ЦАР на месте гибели россиян, должны были предоставить финальный доклад о причинах гибели группы журналистов - Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

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Новая газета отмечает, что Верзилов должен был участвовать в экспедиции журналистов в ЦАР, однако в последний момент отказался из-за участия в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу.

Напомним, что вечером 11 сентября Петра Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии. Активист пришел в себя лишь после трех дней в токсикологической реанимации. После его доставили в одну из больниц Берлина.

Немецкие врачи не исключают, что Верзилов был отравлен в России неизвестным веществом.

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Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике. Они расследовали деятельность частной военной компании Вагнера в рамках проекта, финансируемого Центром управления расследованиями антикремлевского политика Михаила Ходорковского. Их тела нашли 30 июля сотрудники миссии ООН на дороге в 23 километрах от города Сибю.