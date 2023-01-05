Выживших — добить. Уцелевших после взрыва в Макеевке оккупантов хотят снова отправить на фронт — росСМИ 5 января, 17:48 Последствия удара по ПТУ в Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Уцелевших после удара ВСУ по ПТУ в Макеевке оккупантов собираются отправить на передовую, сообщает Astra со ссылкой на слова одной из жен мобилизованного.

Она уточнила, что ее мужа мобилизовали еще в сентябре. Теперь она вместе с другими родными выживших пытается добиться возвращения мобилизованных в РФ. Сама она написала обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

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«Ребята после увиденного нуждаются в психологической реабилитации, им нужно время хотя бы прийти в себя. Потому что у большинства во время „фейерверков“ начинаются панические атаки! Какой из них будет толк, если начнется очередной приступ?! Дайте ребятам вдохнуть/выдохнуть! В конце концов, они не контрактники! Они обычные работяги», — говорится в обращении женщины.

Жена мобилизованного из Самарской области заявила, что мужчин, не получивших ранения после обстрела, планируют снова отправить на передовую.

В новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными.

Инфографика: НВ

Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке.



Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных в Макеевке и отметили, что причиной стало «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».