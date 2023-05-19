В Словакии второй раз оправдали бизнесмена, обвиняемого в заказе убийства журналиста Куцяка 19 мая, 22:31 Мариан Кочнер (Фото:via barikada.sk)

В Словакии суд оправдал бизнесмена Мариана Кочнера по обвинению в заказе убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. В то же время его помощницу приговорили к 25 годам тюрьмы за организацию убийства.

Об этом сообщает Novinky.

В Словакии считали, что доказательства причастности бизнесмена к заказу убийства были железными. Но в 2021 году он был оправдан и назначен повторное рассмотрение дела.

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Суд решил, что вина Кочнера не доказана. С него также были сняты обвинения в заказе убийства трех прокуроров в 2017−18 годах. Однако он не вышел на свободу, поскольку уже отбывает 19-летний срок заключения за мошенничество.

Однако его помощницу Алену Жужову признали виновной в организации убийства Куцяка, а также в планировании покушений на двух прокуроров. Она уже отбывала 21-летний срок за организацию убийства регионального чиновника в 2010 году по заказу политического конкурента, но получила еще один приговор — 25 лет заключения.