Убийство в Германии матери и дочери из Украины: в МИД рассказали подробности

В МИД Украины рассказали подробности убийства матери и дочери в Германии (Фото: МИД Украины/Facebook)

В воскресенье, 29 июня, в Дюссельдорфе в городе Дорстен были обнаружены тела двух гражданок Украины — матери 1992 года рождения и дочери 2023 рождения неподалеку от места их проживания.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии NV.

30 июня правоохранительные органы задержали гражданина Украины 2009 года рождения, который сам явился на место преступления и признался в содеянном.

По факту инцидента открыто уголовное производство, выясняется, в каких отношениях задержанный находился с погибшими.

Украинское консульство направило запрос в правоохранительные органы для выяснения дополнительной информации.

Дипломаты работают над тем, чтобы установить контакт с родственниками погибших и задержанных. Дело находится на особом контроле учреждения, уточнили в МИД.

Ранее в немецком городе Дорстен 16-летний украинец признался в убийстве женщины из Украины и ее маленькой дочери.

Утром, 6 июня, в Хасроде, Бельгия, убили двух украинок — 46-летнюю женщину и 6-летнюю девочку. Погибшие — жена и дочь украинского военного.

Вещатель VRT, ссылаясь на данные прокуратуры, сообщил, что 16-летний подросток признался в убийстве своей матери и младшей сестры, а также в поджоге дома, в котором они проживали.

9 июня Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о том, что сын погибшей в Бельгии украинки признался правоохранителям в убийстве своей матери и шестилетней сестры.

В ведомстве отметили, что посольство Украины продолжает держать ход расследования на особом контроле.