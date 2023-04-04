«Пауки Путина». Убийство Татарского связано с противоречиями между кремлевскими элитами — Times 4 апреля, 09:38 Причиной убийства Татарского стали противоречия между приближенными Путина (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Причиной убийства Владлена Татарского в Санкт-Петербурге стали противоречия между приближенными Владимира Путина, а не действия украинских спецслужб, говорится в статье The Times.



Times приводит слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который охарактеризовал убийство как «пауки поедают друг друга в банке».

Комментируя версию российской стороны о причастности Украины к убийству Татарского, издание отмечает, что это «было слишком даже для путинских манипуляторов новостями».

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«Подобные утверждения могут польстить киевским службам безопасности, но у их офицеров очевидно нет ни времени, ни возможностей для вербовки агентов в ультранационалистических кругах в России», — говорится в публикации.

В материале подчеркивается, что это убийство скорее «отражает раскол в путинских элитах, брутализацию внутренней политики и бандитскую ментальность, которая стала преобладать в военной России».

Раскол путинских элит также стал причиной убийства Дарьи Дугиной летом прошлого года.

Издание, описывая этот раскол, напоминает о конфликте основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и его сторонников с чиновниками министерства обороны РФ.

Газета напоминает, что Татарский активно поддерживал взгляды Пригожина — и был взорван в кафе, которое раньше принадлежало владельцу ЧВК.

Как отмечается в статье, недовольство в российском обществе не ограничивается армией. За последнее время по меньшей мере 15 высокопоставленных сотрудников крупных энергетических компаний умерли при загадочных обстоятельствах — падая из окон высоких зданий или моторных лодок. Формально эти смерти списываются на несчастные случаи или возможные самоубийства, в реальности они могут быть связаны с переменами в распределении денежных потоков: на фоне экономического спада в России и сокращения возможностей для «распила», считает Times.

«Таким образом и начинают образовываться трещины в автократическом режиме, который становится более жестким, но не добивается успеха. Путин создал систему, в которой, по его расчетам, он должен был править еще по меньшей мере 10 лет. С каждым днем такой сценарий становится все менее вероятным», — говорится в статье.

2 апреля пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе, связанном с хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. По предварительной информации, в заведении проходил «творческий вечер» Татарского. Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова — росСМИ утверждают, что взрывчатка находилась в статуэтке. Ее задержали 3 апреля.

