В традициях российского «бомбизма». В РФ нет шансов выжить, если критикуешь Путина, или Шойгу — эксперт об убийстве Татарского 4 апреля, 10:41 Эксклюзив NV Место убийства Татарского в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в эфире Radio NV рассказал, как убийство пропагандиста Владлена Татарского продолжает российские «традиции» терактов, в том числе против критиков правящего режима.

— Начнем разговор [с Татарского]. Как вы считаете, почему именно он, почему Татарский оказался в центре событий и в конце концов погиб.

— Я думаю, что это понятно — все, что сейчас происходит в России. Дело в том, что следует сказать, это касается нас. Потому что напрямую связано с тем, что сейчас в очередной раз не выполнен план Путина и поручение, данное Путиным по захвату территорий Донецкой области до 31 марта. Там активизировались процессы, потому что есть информация о том, что как раз могут быть изменения, связанные с руководством так называемой «специальной военной операции», боевыми действиями против Украины.

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