«Страхов больше чем достаточно». Чего боятся российские элиты после убийства Татарского, работавшего с Пригожиным — Мартыненко 4 апреля, 15:43 Эксклюзив NV Место гибели Татарского. Санкт Петербург (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

2 апреля пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Российские СМИ заведение связывают с владельцем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

Генеральный директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Radio NV рассказал, отразится ли инцидент на российских элитах.

— Есть разные мнения относительно убийства Татарского — это внутренние разборки или это украинская акция. Илья Пономарев, российский оппозиционер, говорит, что это был акт партизанской войны внутри России. Пока он не называет, кто это совершил. А что выиграет Украина и Россия от смерти этого Владлена Татарского?

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— У Украины прямого выигрыша, конечно, нет. Это один из людей, который писал в своем Telegram-канале новости с войны, конечно, пропагандистские, другие быть не могут. У него было полмиллиона пользователей, читателей в российском сегменте Telegram. Как Украина выиграет от того, что его не будет? Достаточно много таких [каналов в] Telegram. Другое дело, что не так много людей, пишущих прямо с войны. Их действительно можно на пальцах двух рук пересчитать. Он был довольно популярен — это правда. Такого контента будет меньше. В этом плане — возможно, [победа].