В Японии подсудимый признал себя виновным в убийстве бывшего премьера Синдзо Абэ

В Японии начался суд над 45-летним Тецуей Ямагами, которого обвиняют в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в 2022 году . Подсудимый признал свою вину сразу на первом заседании.

Об этом сообщает Kyodo News.



«Это правда. Нет никаких сомнений, что это сделал я», — заявил Ямагами в окружном суде города Нара.

Защита настаивает, что на формирование личности подсудимого повлияло «религиозное насилие» в семье. Мать Ямагами, член Церкви объединения, пожертвовала организации около 100 миллионов иен (более 660 тысяч долларов), что привело к ее банкротству.

Адвокаты утверждают, что Ямагами действовал из «чувства мести» к религиозной группе, которую он считал виновной в разрушении своей семьи. Прокуратура же настаивает, что детские травмы не могут быть основанием для смягчения приговора, ведь убийство политика стало беспрецедентным преступлением в послевоенной истории Японии.

По данным следствия, Ямагами выбрал Абэ мишенью из-за его связей с Церковью объединения: дед экс-премьера, Нобусуке Киси, послевоенный премьер, способствовал распространению этой организации в Японии.

В ходе процесса выяснилось, что подсудимый пережил сложное детство: потерял отца в 1984 году, брат покончил с собой в 2015-м, а сам Ямагами пытался покончить жизнь самоубийством в 2005 году.

Ему также инкриминируют незаконное изготовление оружия, нарушение законов о взрывчатке и повреждение имущества.

Приговор суд должен объявить 21 января 2026 года.

67-летний Абэ умер в одной из больниц.

Покушение на него было совершено утром 8 июля в городе Нара. Он получил огнестрельное ранение в правую часть шеи.

Экс-премьер-министра госпитализировали, но не смогли спасти жизнь.

Полиция задержала нападавшего. По данным телеканала Nihon TV, это 41-летний бывший служащий морских сил самообороны страны Тецуя Ямагами.

Как сообщали местные СМИ и полиция, бывший военный несколько раз выстрелил в Аби из пистолета, когда тот выступал с речью на митинге в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Задержанный заявил, что недоволен политикой Абэ и им самим, и поэтому собирался его убить.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012−2020 годах, он проработал дольше всех на этом посту в истории страны.