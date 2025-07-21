Украинец погиб в жилом комплексе Cala Alta, где ранее был убит российский летчик Максим Кузьминов (Фото: fsHH/pixabay.com)

В Испании в жилом комплексе Cala Alta при невыясненных обстоятельствах погиб экс-чиновник Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины Игорь Грушевский, сообщает El Español со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, 29 июня Игорь утонул в бассейне жилого комплекса, где он приобрел квартиру.

Его нашли без признаков жизни лицом вниз в воде случайные прохожие. Первую помощь пытались оказать сначала соседи, а впоследствии — медики. Спасти мужчину не удалось, сообщают журналисты.

Реклама

«Обстоятельства его смерти вызывали сомнения у соседей. Некоторые считают, что он мог перенести сердечный приступ или инсульт, другие же опасаются, что это было очередное преступление. Признаков насилия не было, но из одного уха текла кровь. Поэтому гипотезу об инсульте больше всего поддерживают жители, которые считают маловероятным, что он утонул в бассейне глубиной не более 1,5 метра», — сообщает издание.

61-летний Грушевский был бывшим высокопоставленным чиновником Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а позже — Национальной полиции.

Гибель Грушевского произошла менее чем через полтора года после убийства в том в жилом комплексе Cala Alta российского летчика Максима Кузьминова.

Инфографика: NV

23 августа 2023 года стало известно, что российский вертолет Ми-8 вместе с экипажем перелетел в Украину и сдался Силам обороны. Это стало результатом длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица.

Российский пилот Максим Кузьминов, который перешел на сторону Украины, тогда получил 500 тысяч долларов и документы на другое имя и выехал в Испанию, где был убит в феврале 2024 года. Правоохранители подозревают, что к убийству причастны россияне — бывший офицер КГБ и полковник полиции.

Тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина предлагала Кузьминову остаться на территории страны, где он бы «точно был защищен».