Новый вид бабочек назвали в честь погибшей в США украинки Ирины Заруцкой
Украинка Ирина Заруцкая, которую убили в США (Фото: Iryna Zarutska VIA INSTAGRAM)
В честь Ирины Заруцкой, 23-летней украинки, которая погибла в США от ножевых ранений в вагоне городской железной дороги Шарлотты, назвали новый вид бабочек. Об этом 24 октября пишет ABC News.
По мнению ученого Гарри Павулаана, который присвоил бабочке ее имя, этот «вечный» жест сделает ее память незабываемой.
Бабочку назвали Лазурь Ирины: она летает в основном в апреле в Южной Каролине и имеет светло-голубые крылья, иногда «с выразительным оттенком фиолетово-голубого».
Впервые его заметил другой исследователь в 1985 году, но официальное имя вид получил только после многолетнего изучения Гарри Павулаана. Он вместе с рецензентом установили, что эта бабочка является «первым известным гибридным интрогрессом» среди голубых бабочек.
Хотя он уже выбрал название для вида до смерти Ирины, после просмотра видео ее убийства решил дать имя насекомому именно в честь украинки.
«Когда я увидел, как эта история стала известной… мне 70 лет, и я до сих пор плачу», — сказал он.
Семья Заруцкой поддержала посвящение: ученый прислал им копии исследовательской работы и фотографию бабочек, а ее мать в письме назвала жест «благородным» и «искренним».
Убийство Ирины Заруцкой: что известно
26 августа стало известно, что в Шарлотт, США, убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в Америку, спасаясь от войны.
Местное издание The Charlotte Observer писало, что девушке нанесли смертельные ножевые ранения вечером 22 августа на станции в Саут-Энди.
Вскоре после того, как полиция прибыла на место преступления, задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего Декарлоса Брауна.
С 2011 года Брауна неоднократно арестовывали, в частности за кражу, ограбление с применением опасного оружия и угрозы, сообщает The Charlotte Observer.
8 сентября президент Дональд Трамп прокомментировал убийство Заруцкой, заявив, что «ее кровь на руках демократов».
4 октября сообщалось, что губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал Закон Ирины после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой, ужесточая проверку преступников и ограничения на залог.
В то же время он раскритиковал некоторые положения закона и призвал к принятию более широкого пакета мер по общественной безопасности, включая большее присутствие полиции и программы предотвращения насилия.