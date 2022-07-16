Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и возложил на него ответственность за убийство Хашогги 16 июля, 12:46 Байдена раскритиковали за теплое приветствие во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии (Фото:Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout/Reuters)

Президент США Джо Байден впервые приехал с визитом в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Американский президент возложил на него ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Как сообщает CNBC, после критики за встречу с наследным принцем и теплым приветствием с ним Байден заявил, что поднял вопрос убийства журналиста.

«Что касается убийства Хашогги, я поднял этот вопрос в начале встречи, дав понять, что я думал об этом в то время, и что я думаю об этом сейчас. Я изложил свою точку зрения предельно ясно. Я сказал очень прямо, как для американского президента. Молчать по вопросу прав человека — это несовместимо или противоречит тому, кто мы есть и кто я», — отметил он.

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Байден добавил, что Салман в основном сказал, что «не несет личной ответственности» за убийство Хашогги.

«Я указал, что считаю его таковым. То, что произошло с Хашогги, было возмутительно», — резюмировал он.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года, после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие спецслужбы заявили, что журналиста задушили, как только он вошел в здание, после чего его тело расчленили и уничтожили. По информации ЦРУ, приказ об убийстве Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль Сауд. В 2019 году прокуратура Саудовской Аравии заявили, что за убийство Хашогги к смертной казни приговорили пятерых человек, позже они получили различные тюремные сроки.

26 февраля 2021 года разведка США опубликовала отчет, согласно которому, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашогги.

По данным NYT, после долгих консультаций администрация Байдена приняла решение не вводить санкции против кронпринца. Как пишет газета, это могло привести к ухудшению отношений США и Саудовской Аравии.

В то же время в Госдепе сообщили, что США введут визовые ограничения в отношении 76 граждан Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству.

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