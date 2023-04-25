В России заочно арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве Дарьи Дугиной 25 апреля, 17:55 Дарья Дугина (Фото:Tsargrad.tv / Handout via REUTERS)

Во вторник, 25 апреля, Басманный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко. Он является вторым фигурантом дела об убийстве Дарьи Дугиной.

Об этом сообщает Медиазона.

В ФСБ утверждали, что Богдан Цыганенко и его сообщница, гражданка Украины Ирина Вовк организовали убийство дочери пропагандиста Александра Дугина Дарьи. По версии следствия, Цыганенко помогал Вовк изготовить поддельные автомобильные номера и документы, а также собрать самодельную бомбу. Вовк была заочно арестована в ноябре 2022 года.

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Ночью 20 августа в Подмосковье подорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.

Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральному управлению СБУ.

22 августа в ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дугиной за два дня и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк (якобы служила в Азове) и ее дочь София Шабан.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не причастна к убийству Дугиной.

В Нацгвардии заявили, что Наталья Вовк никогда не служила в Азове, а российские пропагандисты этим фейком пытаются оправдать решение о признании подразделения Нацгвардии «террористической организацией». В Азове также опровергли фейк россиян.