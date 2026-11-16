Трое убийц Немцова подписали контракты с армией РФ и вышли на свободу досрочно. На фронт они не попали

Трое из пяти осужденных за убийство российского оппозиционера Бориса Немцова вышли на свободу досрочно под предлогом подписания контрактов с Минобороны РФ. Однако вместо того, чтобы отправиться на войну, они ведут «тихую жизнь» в Чечне.

Об этом говорится в материале издания Проект.

По информации издания, дочь Немцова Жанна еще летом 2026 года получила сообщение: «Жанна, смотрите, какая ситуация. Убийцы вашего отца — братья Губашевы и Заур Дадаев — на свободе, формально они на СВО, но на самом деле — в Грозном. Вы что-нибудь об этом знали?».

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Как отмечает издание, за убийство Немцова в 2015 году были осуждены пять человек: самый большой срок (20 лет) получил бывший заместитель командира батальона Север Заур Дадаев, его родственник Анзор Губашев получил 19 лет, а его родной брат Шадид — 16 лет. Еще двое, чья роль была «менее значимой», Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, получили 14 и 11 лет соответственно.

Срок заключения Бахаева истекал весной 2026 года, а Эскерханов вышел на свободу в 2024 году после того, как в тюрьме подписал контракт с Минобороны России и присоединился к одному из штурмовых подразделений.

Также отмечается, что братья Губашевы и Дадаев не должны были выйти из тюрьмы раньше 2034−2035 годов (или 2027−2028 годов в случае условно-досрочного освобождения). Однако источник издания сообщил, что все трое осужденных также подписали контракты с российской армией, но вместо участия в войне поселились в Чечне, где от них потребовали вести «тихую жизнь».

Дадаев, который, предположительно, и стрелял в Немцова, вышел на свободу 24 октября 2024 года. Еще находясь в колонии, он женился на 36-летней Ирсане Мукаевой, работающей в отделе экспертизы правового департамента администрации Чечни. Дадаева нашли на хуторе Юкарчой в Чечне, расположенном примерно в 80 километрах от Грозного.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. Эскерханов, по версии следствия, занимался слежкой за политиком.