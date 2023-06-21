В Москве покончил с собой один из создателей первой советской термоядерной бомбы — росСМИ

21 июня, 21:02
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РДС-37 (Фото:россСМИ)

РДС-37 (Фото:россСМИ)

В Москве найден мертвым 92-летний создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

«В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства», — говорится в сообщении.

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По словам пропагандистов, он оставил предсмертную записку, в которой попрощался с родными.

Кандидат физико-математических наук Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он принимал участие в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, а также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб последующих поколений.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Москва Убийство

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