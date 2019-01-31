"Убийца с медицинской лицензией". В США расследуют смерть 28 пациентов одного врача Сегодня, 08:26 575 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Кадр видео 10tv Доктор Уильям Хьюзел проработал в больнице Mount Carmel West пять лет Кадр видео 10tv

В американском штате Огайо 28 пациентов одного врача умерли после назначения слишком большой дозы обезболивающего. НВ публикует перевод материала NBC News о том, могло ли это быть ошибкой.

Внезапная смерть

Кристин Эллисон и ее муж Трой в июле 2018 года смотрели телевизор у себя дома в городе Колумбус в штате Огайо, когда дыхание мужчины стало прерывистым. Она вызвала парамедиков и принесла ему бумажный пакет, чтобы он дышал в него и успокоил таким образом дыхание, пока они ждали врачей.

"Увидимся через минуту. Я уже в пути", - сказала она ему, когда приехала скорая.

Примерно через три часа Трой Эллисон умер в возрасте 44 лет.

То, что произошло тогда в больнице Mount Carmel West, до сих пор ставит в тупик Кристин Эллисон. По ее словам, у ее мужа диагностировали диабет после перелома бедра, который он получил, попав в аварию на самосвале три года назад. Но его здоровье не ухудшалось настолько, чтобы он мог умереть так внезапно.

Кристин Эллисон позже узнала, что он получил дозу обезболивающего фентанила в 1000 микрограмм. Этот препарат используют в больницах при сильной боли, но обычно в гораздо меньших дозах.

Мог ли врач ошибаться десятки раз

Смерть Троя Эллисона и случаи еще 33 пациентов больницы Mount Carmel, которые попали туда с 2015 по 2018 год, являются предметом расследования в отношении доктора Уильяма Хьюзела, который их лечил. Цель расследования - выяснить, почему врач интенсивной терапии предположительно назначал "очень чрезмерные и потенциально смертельные" дозы обезболивающих в 28 из этих случаев, о чем свидетельствуют данные больницы.

Медицинский совет штата Огайо 25 января приостановил медицинскую лицензию доктора Хьюзела - он больше не может работать в области медицины в этом штате. Однако вопросы о том, почему дозы были такими большими и были ли эти назначения результатом повторяющейся ошибки, или намеренно предполагалось, что они будут смертельными, остаются открытыми.

Опрошенные NBC News врачи, фармацевты и юристы утверждают, что в таких больницах как Mount Carmel, которая является одной из крупнейших в Огайо, существуют многочисленные меры предосторожности, которые должны предотвращать смертельные передозировки лекарствами. По словам экспертов в области медицины, в случае использования таких опасных лекарств как фентанил на неправильную дозировку могут указать фармацевт или медсестра после назначения врача, но еще до того, как препарат поступит к пациенту. Существуют также проверки, позволяющие проанализировать ошибку, если она все-таки была совершена.

По словам Яна Гонсенхаузера, который руководит работой по обеспечению безопасности пациентов в медицинском центре Wexner State University штата Огайо, в экстренных ситуациях медсестры имеют доступ к лекарствам, даже если количество лекарства может быть сомнительным. Но обычно немедленно отправляется уведомление фармацевтам, которые проверяют после этого, что произошло.

Ошибки могут случаться, но систематических или повторяющихся не должно быть

Доктор Тед Парран, который специализируется на лечении наркозависимости в Благотворительном медицинском центре Сент-Винсент в Кливленде, говорит, что количество медикаментов в больнице контролируют, чтобы убедиться, что ими не злоупотребляют. По его словам, за последние 20 лет больницы добились значительных успехов в том, чтобы избегать врачебных ошибок и причинения вреда пациентам.



"Ошибки могут случаться, но систематических или повторяющихся не должно быть", - говорит он.

От имени умерших пациентов, в том числе Троя Эллисона, было подано по меньшей мере шесть исков в связи со смертью в результате неправомерных действий. В исках идет речь о том, что Хьюзел распорядился о дозировке либо небрежно, либо с целью ускорить смерть пациентов.

Обманутое доверие

Все, что знает Кристин Эллисон, это что ее мужа, с которым они прожили вместе 11 лет, ее лучшего друга и отца двоих детей забрали у нее, и она хочет, чтобы Хьюзел объяснил причину этого.

Трой Эллисон и его жена Кристин / Фото: nbcnews.com

"Он казался очень добрым и очень сострадательным. Я доверяла ему. Теперь я думаю, что он должен быть в тюрьме. Система не работает", - говорит она о докторе.

Для Кристин Эллисон и одной из ее дочерей происходившее в больнице Mount Carmel West было туманным.

"Большую часть времени я не знала, что происходит", - говорит Кристин Эллисон.

Из отделения неотложной помощи ее мужа перевели в реанимацию и сказали ей, что у него полиорганная недостаточность. Такое состояние само по себе может быть смертельным, хотя в отделении реанимации у пациента может быть шанс выжить.

"Когда мы добрались до отделения реанимации, они сказали нам: "Нет, он умирает"", - вспоминает она.

Она не верит, что ее муж мог дать разрешение на принятие такой большой дозы фентанила, потому что ей сказали, что он был без сознания, когда его привезли в больницу. И она говорит, что никто не обсуждал с ней необходимость применения обезболивающих.

Адвокаты семьи Эллисон заявили, что их заставили поверить, что у Троя Эллисона наступит смерть мозга, даже если его успешно реанимируют, хотя никаких доказательств, подтверждающих это, не было.

"Он без сознания - зачем ему обезболивающее?" - недоумевает Кристин Эллисон.

Во время короткого общения с Хьюзелом он показался ей понимающим. Но после того, как ей сказали, что ее муж умер, никто не объяснил ей, что произошло или что могло бы его спасти.

Она стояла в коридоре больницы со своей дочерью в шоке, думая: "Что будет дальше?".

Через пять месяцев, сразу же после Рождества, врач-администратор из больницы Mount Carmel позвонил Кристин Эллисон, чтобы сообщить, что ее мужу дали потенциально смертельную дозу фентанила и что с ней могут связаться детективы, которые расследуют его смерть.

Она была ошеломлена. Она никогда не хотела, чтобы ее муж получил смертельную дозу лекарства. Кроме того, в Огайо, как и во всех штатах за исключением шести, смерть при содействии врача незаконна.

"Я бы сказала: "Позвольте ему уйти естественным образом. Теперь это между моим мужем и богом"", - говорит Кристин Эллисон.

Согласно искам, поданным против больницы Mount Carmel и Хьюзела, Трой Эллисон был не единственным пациентом, получившим 1000 микрограмм фентанила. По словам адвокатов, в зависимости от размеров пациента и обстоятельств, нормальной была бы доза синтетического опиоида в 100 микрограмм.

Адвокаты семей пациентов, умерших в больнице Mount Carmel, говорят, что все еще пытаются установить, как Хьюзел мог назначать потенциально смертельные дозы болеутоляющих и где система могла не сработать.

Хьюзел мог быть обаятельным и достаточно убедительным, чтобы его распоряжения о медикаментах выполняли. Коллеги, которые работали с ним поздними вечерами, могли не чувствовать, что могут отменить эти распоряжения, говорит Джерри Лизеберг, адвокат Кристин Эллисон и других семей.

Реакция больницы и прокуратуры

Сотрудники больницы заявили, что Хьюзел был уволен 5 декабря, после того как проработал в этом учреждении пять лет. Еще 20 сотрудников, медсестер и фармацевтов, отстранили до выводов дальнейшего расследования.

"Когда мы узнаем больше, мы поделимся своими результатами с каждой пострадавшей семьей. Мы стремимся быть открытыми и честными в отношении того, что произошло, и того, что мы делаем, чтобы это никогда не повторилось", - заявил 24 января президент и исполнительный директор Mount Carmel Health System Эд Лэмб.

NBC News не удалось связаться с Хьюзелом, чтобы получить комментарии, и неясно, есть ли у него адвокат.

Прокуратура округа Франклин заявила, что расследует случаи совместно с отделом по расследованию убийств Колумбуса, но никаких официальных обвинений предъявлено не было.

Похоже, у нас есть серийный убийца на свободе с медицинской лицензией и доступом к фентанилу

24 января новый генеральный прокурор штата Огайо, Дейв Йост в интервью радио WOSU призвал медицинскую комиссию штата приостановить действие лицензии доктора Хьюзела. "Похоже, у нас есть серийный убийца на свободе с медицинской лицензией и доступом к фентанилу", - добавил он.



Это дело привлекло внимание всей страны из-за большого количества смертей. В материале радио WOSU говорится, что Хьюзела обвиняют в назначении "чрезмерных доз обезболивающего" по меньшей мере 34 пациентам. "Из этих пациентов 28 получили "потенциально смертельные" дозы болеутоляющего фентанила. Все пациенты впоследствии умерли", - сказано в материале.

Дэвид Остин и его жена Бонни / Фото: nbcnews.com

Дэвид Остин, чья 64-летняя жена Бонни лечилась у Хьюзела в сентябре 2018 года после того, как у нее начались боли в груди и ей стало трудно дышать, говорит, что все происходило в больнице очень быстро. Согласно медицинским записям, женщина умерла через 35 минут после того, как ей дали 600 микрограммов фентанила и успокоительное Versed.

Остин говорит, что хотел бы, чтобы Хьюзел сделал все, что было в его силах, чтобы спасти его жену, с которой он прожил 36 лет, а не дал ей потенциально смертельную дозу обезболивающего.

"Когда доктор вышел, он сказал, что у нее смерть мозга - ее сердце не работало. Конечно, конечно я хотел, чтобы моя жена выжила", - рассказал он срывающимся голосом.

Перевод НВ