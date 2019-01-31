"Убийца с медицинской лицензией". В США расследуют смерть 28 пациентов одного врача
В американском штате Огайо 28 пациентов одного врача умерли после назначения слишком большой дозы обезболивающего. НВ публикует перевод материала NBC News о том, могло ли это быть ошибкой.
Внезапная смерть
Кристин Эллисон и ее муж Трой в июле 2018 года смотрели телевизор у себя дома в городе Колумбус в штате Огайо, когда дыхание мужчины стало прерывистым. Она вызвала парамедиков и принесла ему бумажный пакет, чтобы он дышал в него и успокоил таким образом дыхание, пока они ждали врачей.
"Увидимся через минуту. Я уже в пути", - сказала она ему, когда приехала скорая.
Примерно через три часа Трой Эллисон умер в возрасте 44 лет.
То, что произошло тогда в больнице Mount Carmel West, до сих пор ставит в тупик Кристин Эллисон. По ее словам, у ее мужа диагностировали диабет после перелома бедра, который он получил, попав в аварию на самосвале три года назад. Но его здоровье не ухудшалось настолько, чтобы он мог умереть так внезапно.
Кристин Эллисон позже узнала, что он получил дозу обезболивающего фентанила в 1000 микрограмм. Этот препарат используют в больницах при сильной боли, но обычно в гораздо меньших дозах.
Мог ли врач ошибаться десятки раз
Смерть Троя Эллисона и случаи еще 33 пациентов больницы Mount Carmel, которые попали туда с 2015 по 2018 год, являются предметом расследования в отношении доктора Уильяма Хьюзела, который их лечил. Цель расследования - выяснить, почему врач интенсивной терапии предположительно назначал "очень чрезмерные и потенциально смертельные" дозы обезболивающих в 28 из этих случаев, о чем свидетельствуют данные больницы.
Медицинский совет штата Огайо 25 января приостановил медицинскую лицензию доктора Хьюзела - он больше не может работать в области медицины в этом штате. Однако вопросы о том, почему дозы были такими большими и были ли эти назначения результатом повторяющейся ошибки, или намеренно предполагалось, что они будут смертельными, остаются открытыми.
Опрошенные NBC News врачи, фармацевты и юристы утверждают, что в таких больницах как Mount Carmel, которая является одной из крупнейших в Огайо, существуют многочисленные меры предосторожности, которые должны предотвращать смертельные передозировки лекарствами. По словам экспертов в области медицины, в случае использования таких опасных лекарств как фентанил на неправильную дозировку могут указать фармацевт или медсестра после назначения врача, но еще до того, как препарат поступит к пациенту. Существуют также проверки, позволяющие проанализировать ошибку, если она все-таки была совершена.
По словам Яна Гонсенхаузера, который руководит работой по обеспечению безопасности пациентов в медицинском центре Wexner State University штата Огайо, в экстренных ситуациях медсестры имеют доступ к лекарствам, даже если количество лекарства может быть сомнительным. Но обычно немедленно отправляется уведомление фармацевтам, которые проверяют после этого, что произошло.
Доктор Тед Парран, который специализируется на лечении наркозависимости в Благотворительном медицинском центре Сент-Винсент в Кливленде, говорит, что количество медикаментов в больнице контролируют, чтобы убедиться, что ими не злоупотребляют. По его словам, за последние 20 лет больницы добились значительных успехов в том, чтобы избегать врачебных ошибок и причинения вреда пациентам.
"Ошибки могут случаться, но систематических или повторяющихся не должно быть", - говорит он.
От имени умерших пациентов, в том числе Троя Эллисона, было подано по меньшей мере шесть исков в связи со смертью в результате неправомерных действий. В исках идет речь о том, что Хьюзел распорядился о дозировке либо небрежно, либо с целью ускорить смерть пациентов.
Обманутое доверие
Все, что знает Кристин Эллисон, это что ее мужа, с которым они прожили вместе 11 лет, ее лучшего друга и отца двоих детей забрали у нее, и она хочет, чтобы Хьюзел объяснил причину этого.
"Он казался очень добрым и очень сострадательным. Я доверяла ему. Теперь я думаю, что он должен быть в тюрьме. Система не работает", - говорит она о докторе.
Для Кристин Эллисон и одной из ее дочерей происходившее в больнице Mount Carmel West было туманным.
"Большую часть времени я не знала, что происходит", - говорит Кристин Эллисон.
Из отделения неотложной помощи ее мужа перевели в реанимацию и сказали ей, что у него полиорганная недостаточность. Такое состояние само по себе может быть смертельным, хотя в отделении реанимации у пациента может быть шанс выжить.
"Когда мы добрались до отделения реанимации, они сказали нам: "Нет, он умирает"", - вспоминает она.
Она не верит, что ее муж мог дать разрешение на принятие такой большой дозы фентанила, потому что ей сказали, что он был без сознания, когда его привезли в больницу. И она говорит, что никто не обсуждал с ней необходимость применения обезболивающих.
Адвокаты семьи Эллисон заявили, что их заставили поверить, что у Троя Эллисона наступит смерть мозга, даже если его успешно реанимируют, хотя никаких доказательств, подтверждающих это, не было.
"Он без сознания - зачем ему обезболивающее?" - недоумевает Кристин Эллисон.
Во время короткого общения с Хьюзелом он показался ей понимающим. Но после того, как ей сказали, что ее муж умер, никто не объяснил ей, что произошло или что могло бы его спасти.
Она стояла в коридоре больницы со своей дочерью в шоке, думая: "Что будет дальше?".
Через пять месяцев, сразу же после Рождества, врач-администратор из больницы Mount Carmel позвонил Кристин Эллисон, чтобы сообщить, что ее мужу дали потенциально смертельную дозу фентанила и что с ней могут связаться детективы, которые расследуют его смерть.
Она была ошеломлена. Она никогда не хотела, чтобы ее муж получил смертельную дозу лекарства. Кроме того, в Огайо, как и во всех штатах за исключением шести, смерть при содействии врача незаконна.
"Я бы сказала: "Позвольте ему уйти естественным образом. Теперь это между моим мужем и богом"", - говорит Кристин Эллисон.
Согласно искам, поданным против больницы Mount Carmel и Хьюзела, Трой Эллисон был не единственным пациентом, получившим 1000 микрограмм фентанила. По словам адвокатов, в зависимости от размеров пациента и обстоятельств, нормальной была бы доза синтетического опиоида в 100 микрограмм.
Адвокаты семей пациентов, умерших в больнице Mount Carmel, говорят, что все еще пытаются установить, как Хьюзел мог назначать потенциально смертельные дозы болеутоляющих и где система могла не сработать.
Хьюзел мог быть обаятельным и достаточно убедительным, чтобы его распоряжения о медикаментах выполняли. Коллеги, которые работали с ним поздними вечерами, могли не чувствовать, что могут отменить эти распоряжения, говорит Джерри Лизеберг, адвокат Кристин Эллисон и других семей.
Реакция больницы и прокуратуры
Сотрудники больницы заявили, что Хьюзел был уволен 5 декабря, после того как проработал в этом учреждении пять лет. Еще 20 сотрудников, медсестер и фармацевтов, отстранили до выводов дальнейшего расследования.
"Когда мы узнаем больше, мы поделимся своими результатами с каждой пострадавшей семьей. Мы стремимся быть открытыми и честными в отношении того, что произошло, и того, что мы делаем, чтобы это никогда не повторилось", - заявил 24 января президент и исполнительный директор Mount Carmel Health System Эд Лэмб.
NBC News не удалось связаться с Хьюзелом, чтобы получить комментарии, и неясно, есть ли у него адвокат.
Прокуратура округа Франклин заявила, что расследует случаи совместно с отделом по расследованию убийств Колумбуса, но никаких официальных обвинений предъявлено не было.
24 января новый генеральный прокурор штата Огайо, Дейв Йост в интервью радио WOSU призвал медицинскую комиссию штата приостановить действие лицензии доктора Хьюзела. "Похоже, у нас есть серийный убийца на свободе с медицинской лицензией и доступом к фентанилу", - добавил он.
Это дело привлекло внимание всей страны из-за большого количества смертей. В материале радио WOSU говорится, что Хьюзела обвиняют в назначении "чрезмерных доз обезболивающего" по меньшей мере 34 пациентам. "Из этих пациентов 28 получили "потенциально смертельные" дозы болеутоляющего фентанила. Все пациенты впоследствии умерли", - сказано в материале.
Дэвид Остин, чья 64-летняя жена Бонни лечилась у Хьюзела в сентябре 2018 года после того, как у нее начались боли в груди и ей стало трудно дышать, говорит, что все происходило в больнице очень быстро. Согласно медицинским записям, женщина умерла через 35 минут после того, как ей дали 600 микрограммов фентанила и успокоительное Versed.
Остин говорит, что хотел бы, чтобы Хьюзел сделал все, что было в его силах, чтобы спасти его жену, с которой он прожил 36 лет, а не дал ей потенциально смертельную дозу обезболивающего.
"Когда доктор вышел, он сказал, что у нее смерть мозга - ее сердце не работало. Конечно, конечно я хотел, чтобы моя жена выжила", - рассказал он срывающимся голосом.
Перевод НВ