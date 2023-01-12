Как «героя». В РФ торжественно похоронили вагнеровца, забившего насмерть собственную мать

12 января, 11:34
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В РФ Сергея Молодцова назвали «творческой натурой», которая всем помогала (Фото:e1.ru)

В РФ Сергея Молодцова назвали «творческой натурой», которая всем помогала (Фото:e1.ru)

В российском городе Серове в Свердловской области прошли торжественные похороны убитого в Украине наемника, отбывавшего срок за убийство собственной матери.

Как сообщает e1.ru, речь идет о 46-летнем Сергее Молодцове, который был завербован в колонии ЧВК Вагнера.

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Согласно материалам его дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, россиянин жестоко избил свою мать, в результате чего она скончалась.

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Впрочем, несмотря на столь тяжкое преступление, похоронили его как «героя», со всеми воинскими почестями.

e1.ru
Фото: e1.ru
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«Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят: рубаха-парень. Он любил музыку, свободу, скорость», — описали Молодцове в городской администрации, упустив нюанс с убийством матери.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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