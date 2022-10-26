В Иране убит полковник Моллашахи. Действительно ли он отвечал за поставку иранских дронов-камикадзе в Россию: что об этом известно 26 октября, 11:48 Сюжет Вероятное фото полковника Мехди Моллашахи, распространенное в иранских соцсетях (Фото:AmirFarshad Ebrahimi via Twitter)

В украинских соцсетях и медиапространстве ширится информация об убийстве в Иране полковника Мехди Моллашахи, который якобы отвечал за поставки в Россию беспилотников Shahed-136 и инструктаж по работе с ними. Однако эти сведения — правда лишь отчасти.

НВ рассказывает, что известно об убийстве Моллашахи и почему связывать его имя с поставками дронов-камикадзе в Россию преждевременно.

Кто такой Мехди Моллашахи и что известно о его убийстве

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Во второй половине дня 25 октября иранское агентство Tasnim действительно сообщило о гибели полковника Мехди Моллашахи и еще одного иранского силовика, подполковника по имени Джавад Киха. В сообщении сказано, что оба были застрелены «неизвестными людьми» на одной из площадей Захедана — города в юго-восточной части Ирана, который является административным центром провинции Систан и Белуджистан (граничит с Афганистаном и Пакистаном). Также сообщается, что иранские власти начали расследование в отношении тех, кто может стоять за нападением — им удалось скрыться.

Были обнародованы фотографии Моллашахи и место убийства: судя по всему, силовиков застрелили прямо в автомобиле.

Полковник Моллашахи представлял Корпус Салмана в Систане и Белуджистане — провинциальное региональное формирование Корпуса стражей иранской революции (КСИР). Подполковник Киха был членом полувоенного формирования Басидж — еще одной из сил в составе КСИР.



КСИР, или Революционная гвардия Ирана — военизированное формирование, на которое после исламской революции 1979 года опирается власть иранских аятолл. КСИР является частью вооруженных сил Ирана, однако считается элитной гвардией с особыми полномочиями.

Агентство Tasnim, сообщившее о «мученической смерти» двух представителей КСИР — полуофициальное информационное агентство в Иране, связанное с Корпусом стражей исламской революции (согласно выводам профильных исследователей Ближнего Востока). Официально заявленная «миссия» этого близкого к иранским властям агентства — «[защитить] Исламскую Республику от негативной пропагандистской кампании в СМИ и предоставить читателям реальную информацию об Иране и исламе».

Неудивительно, что в сообщении Tasnim нет ни слова о том, что полковник Мехди Моллашахи либо Джавад Киха координировали поставки иранских-дронов-камкадзе в Россию — ведь официальный Тегеран отрицает этот факт. Не сообщают об этом и другие иранские источники (Hamshahri Online, Iran International). Лишь израильский 9 канал без каких-либо ссылок сообщил, что «по непроверенным данным, полковник Мехди Моллашахи отвечал за поставки иранских беспилотников в Россию».

Однако в украинских соцсетях быстро распространилась пока ничем не подтвержденная информация о возможной связи Моллашахи с продажей дронов Shahed-136 в РФ. К примеру, об этом упомянул Андрей Цаплиенко, публикуя фото с места убийства Моллашахи.

Тем временем многие другие ближневосточные (Arab News) и даже израильские СМИ (Times of Israel), сообщая об убийстве Моллашахи, также ничего не упоминают о какой-либо роли полковника в координации продажи беспилотников Shahed-136 в Россию.

Однако эти издания и агентства подчеркивают, что покушение произошло менее чем через месяц после крупных столкновений в городе Захедан, ставших частью волны протестов в Иране, спровоцированной смертью 22-летней Махсы Амини. В конце сентября в столкновениях с силовиками в Захедане погибли десятки человек, а иранские госСМИ называли протестующих «экстремистами» и обвиняли их в нападении на полицейские участки в столице провинции Систан и Белуджистан.

Эти протесты длятся в Захедане до сих пор. Вот видео крупной акции от 21 октября, после которой полиция арестовала 57 протестующих, по данным государственного информагентства IRNA.

С самого начала протестов в Иране силы КСИР помогают властям жестко подавлять их.

К тому же Захедан — один из немногих городов с суннитским большинством в преимущественно шиитском Иране, напоминает Times of Israel еще один фактор, подогревающей протесты и оппозицию властям здесь. «Охваченная нищетой провинция Систан и Белуджистан, которая также граничит с Афганистаном, является горячей точкой для столкновений с бандами наркоконтрабандистов, а также повстанцами из белуджского меньшинства и экстремистскими группировками мусульман-суннитов», — пишет издание.

Какова реальная роль КСИР в поставках дронов-камикадзе России?

Хотя роль убитого полковника Мехди Моллашахи в снабжении России беспилотниками Shahed-136 остается ничем не подтвержденной, силы КСИР действительно участвуют в этой иранской помощи армии РФ — однако несколько иначе.

Еще 12 октября Институт изучения войны впервые озвучивал версию о том, что иранский персонал, привезенный Россией на оккупированные территории Украины для инструктажа и помощи в использовании дронов-камикадзе представлял собой силы КСИР. ISW сделал такое предположение на основе того, что именно силы Корпуса стражей иранской революции являются основным оператором БПЛА в Иране — поэтому иранские инструкторы, с которым сотрудничает РФ, вероятно, представляют КСИР либо связаны с ним.

Позже в октябре нынешние и бывшие чиновники США подтвердили New York Times, что представители КСИР действительно были доставлены в оккупированный Россией Крым. Там они помогают российским военнослужащим использовать иранские дроны-камикадзе, «тем самым способствуя вероятным военным преступлениям России».

New York Times при этом указывает, что остается неясным, управляют ли иранские инструкторы беспилотниками сами или обучают этому российские войска. Позже стало известно, что иранские инструкторы работают и в Беларуси.

Все эти факты Иран продолжает отрицать. 24 октября глава МИД Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан заявил, что его страна якобы готова направить «военных экспертов», которые расследовали бы обвинения в снабжении Росии иранскими дронами-камикадзе.