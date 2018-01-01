Убил 80 женщин: в России бывшего сотрудника милиции приговорили к пожизненному заключению Сегодня, 22:20 14 Цей матеріал також доступний українською Экс-сотрудника милиции приговорили к пожизненному заключению Фото: pixabay

В России к пожизненному заключению приговорили экс-милиционера из Ангарска Михаила Попкова, признанного виновным в десятках убийств, сообщает ТАСС.

Попков решением суда также лишен звания младшего лейтенанта милиции.

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для злоумышленника была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. Однако, он был признан вменяемым.

Сам Попков намерен обжаловать приговор в Верховном суде, поскольку лишение милицейского звания лишит его пенсии. Вынесенный ранее приговор по обвинению в 22 убийствах звания его не лишил, он получал пенсию порядка 24 тыс. рублей в месяц.

Убийства происходили в 1994 - 2000 годах в городе Ангарск Иркутской области. Вечером и ночью из общественных мест пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили в нескольких районах.

Напомним, что бывший сотрудник милиции из Ангарска был задержан в 2012 году. В январе 2015 года суд приговорил его к пожизненному заключению за совершение 22 убийств. В марте 2017 года Попкову было предъявлено обвинение еще в 60 преступлениях, по каждому из них он дал признательные показания.