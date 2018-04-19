Убийством журналиста-расследователя в Словакии займется международная группа

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Убийство журналиста-расследователя спровоцировало массовые протесты в Словакии и отставку чиновников

Убийство журналиста-расследователя спровоцировало массовые протесты в Словакии и отставку чиновников

Генпрокурор Словакии подписал соглашение о создании международной группы для расследования убийства журналиста Яна Кучака и его девушки.

Как сообщает ABC News, соглашение было подписано в Гааге с представителями Европола, агентства Евроюст и итальянских судебных органов.

15 апреля в столице Словакии Братиславе более 30 тысяч человек вышли на антиправительственный протест, требуя полного расследования убийства журналиста Кучака. 

Протесты начались в феврале, после обнаружения полицией тел 27-летнего журналиста и его девушки в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. 

Полиция Словакии заявила о задержании одного подозреваемого.

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