Убийством журналиста-расследователя в Словакии займется международная группа

Убийство журналиста-расследователя спровоцировало массовые протесты в Словакии и отставку чиновников

Генпрокурор Словакии подписал соглашение о создании международной группы для расследования убийства журналиста Яна Кучака и его девушки.

Как сообщает ABC News, соглашение было подписано в Гааге с представителями Европола, агентства Евроюст и итальянских судебных органов.

15 апреля в столице Словакии Братиславе более 30 тысяч человек вышли на антиправительственный протест, требуя полного расследования убийства журналиста Кучака.

Протесты начались в феврале, после обнаружения полицией тел 27-летнего журналиста и его девушки в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку.

Полиция Словакии заявила о задержании одного подозреваемого.