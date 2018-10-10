Убийство журналистки в Болгарии: власти рассказали о задержанном подозреваемом

Подозреваемый в убийстве журналистки - 21-летний мужчина из города Русе, который уже имел проблемы с законом

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов рассказал, что подозреваемого в причастности к убийству болгарской тележурналистки Виктории Мариновой (не родственница министру) задержали в Германии.

По его словам, подозреваемый - 21-летний мужчина из города Русе, который уже имел проблемы с законом, сообщает DW.

Где именно в Германии произошло задержание, министр не рассказал.

По данным Маринова, следователи обнаружили образцы ДНК подозреваемого на одежде и теле тележурналистки.

"Есть физическое доказательство причастности к убийству", - сказал он.

В свою очередь, генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров назвал имя подозреваемого - Северин Красимиров.

6 октября в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Перед смертью 30-летняя женщина была изнасилована.

В полиции заявили, что у них нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.

9 октября правоохранители Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки - гражданина Румынии. Однако после допроса его отпустили.

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Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирования от Европейского союза.