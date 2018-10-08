Убийство журналистки в Болгарии не связано с ее профессиональной деятельностью - полиция

В полиции считают, что убийство журналистки Мариновой не связано с ее деятельностью

У полиции нет доказательств того, что убийство журналистки-расследователя Виктории Мариновой связано с ее профессиональной деятельностью.

Об этом сказал министр внутренних дел страны Младен Маринов (не родственник погибшей), сообщает Радио Свобода.

"Речь идет об изнасиловании и убийстве", - заявил министр во время визита в город Русе, где он контролирует расследование убийства.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой административного директора и ведущую Викторию Маринову.

После этого министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил, что перед смертью Маринова была изнасилована.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирование от Европейского союза.