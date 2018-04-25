Убийство журналистки на борту субмарины Наутилус: изобретатель Мадсен приговорен к пожизненному заключению

Суд Копенгагена признал изобретателя Петера Мадсена виновным в убийстве журналистки Ким Валль на борту его субмарины Наутилус.

Как сообщает ВВС, Мадсен приговорен к пожизненному заключению.

По словам прокурора Якоба Бух-Йепсена, существует риск того, что Мадсен может совершить такое же преступление снова. Также рассматривается вариант помещения Мадсена в закрытую психическую клинику.

Ранее защита Мадсена признала, что исследователь расчленил тело журналистки и выбросил останки в море, но его вина в убийстве не доказана. Защита настаивает, что Валль погибла на борту подводной лодки из-за несчастного случая.

10 августа 2017 года журналистка Ким Валль прибыла в Копенгаген к своему бойфренду и решила заодно взять интервью у 46-летнего Петера Мадсена, создателя крупнейшей частной подводной лодки UC3 Nautilus. Она отправилась с ним в плавание и пропала.

Субмарина затонула, а Мадсена спасли ВМС Дании. Позднее обезглавленное туловище Ким Валль нашли в водах Копенгагена. Спустя полтора месяца водолазы обнаружили ее голову, ноги и одежду.

Во время экспертизы на теле Валль были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент или сразу после смерти.

Мадсен несколько раз менял свои показания о произошедшем.