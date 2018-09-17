Убийство журналиста в Словакии: следствие установило возможного свидетеля

В рамках расследования убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты следствием установлен предполагаемый свидетель преступления.

"Это лицо могло присутствовать на месте преступления или находиться возле места преступления во время убийства, и может располагать информацией о преступлении", - сказал прокурор, который совершает надзор над делом, передает Reuters.

Прокурор обнародовал его фоторобот – это белый человек с бородой и темными волосами в возрасте 27-33 лет. Однако отказался отвечать на вопрос, является ли этот человек подозреваемым или просто свидетелем.

Прокурор добавил, что следствие сократило количество возможных мотивов убийства от 30 до двух.

Это первый сдвиг в расследовании дела за шесть месяцев после убийства.

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Напомним, что 25 февраля 2018 года были найдены мертвыми 27-летний журналист Ян Кучак и его девушка в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

Преступление спровоцировало в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.