Убийство журналиста в Словакии: полиция задержала первого подозреваемого

Полиция Словакии заявила о задержании одного подозреваемого в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Кучака и его подруги.

По словам представителя местной полиции Тибора Гашпара, один из информаторов рассказал, что два человека, которые давно подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, утверждали, что они должны отправиться с оружием в деревню Велка-Мака, где были убиты Ян Кучак и его подруга Мартина Кушнирова, передает Aktuality.sk.

Кроме того, один из местных жителей сказал, что видел по крайней мере одного человека, который в пятницу, 23 февраля, перелез через забор и скрылся на машине. Убийство произошло между 22 и 25 февраля.

Полицейские, по словам Гашпара, провели ряд рейдов, в результате которых было изъято оружие, наркотики и задержан один из подозреваемых.

Напомним, что 27-летний журналист Ян Кучак и его девушка были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака в Словакии. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафиозной группировки Ндрангета.

Преступление спровоцировало в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД Роберта Калинака. В связи с убийством журналиста в отставку ушел министр культуры Словакии Марек Мадарич, а также помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава Совбеза Вильям Ясан.

Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть резонансное убийство.