Убийство журналиста Хашкаджи: полиция Стамбула осмотрела канализацию возле консульства Саудовской Аравии

Турецкие правоохранители в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамала Хашкаджи обследовали канализацию в районе консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Anadolu.
Отмечается, что обследование провели с помощью видеокамер.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokaktaki kanalizasyonda inceleme yapıldı https://t.co/fEiAsiqFzo pic.twitter.com/eiEx35WqNl— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 26 октября 2018 г.
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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.
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