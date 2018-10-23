Убийство журналиста Хашкаджи: оппозиционный депутат заявил об обнаружении тела в резиденции саудовского консула

По словам турецкого депутата, тело Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции консула Саудовской Аравии

В Турции оппозиционный депутат от партии Vatan (Родина) Догу Перинчека заявил, что тело журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкий портал Haberler.

Официального подтверждения этого заявления нет.

Напомним, оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.