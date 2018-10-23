23 октября 2018, вторник

Убийство журналиста Хашкаджи было спланировано заранее – Эрдоган

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Убийство Джамаля Хашкаджи планировалось заранее, заявил Эрдоган

Убийство Джамаля Хашкаджи планировалось заранее, заявил Эрдоган

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашкаджи на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле было спланировано заранее.

Об этом Эрдоган сказал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, сообщает Anadolu.

Турецкий президент рассказал, что накануне убийства две группы лиц, причастных к преступлению, посетили генконсульство в Стамбуле, Белградский лес и район Ялова.

"Если саудовская сторона утверждает, что тело Хашкаджи было передано соучастнику преступления в Турции, то нужно раскрыть личность этого преступника. Эр-Рияд обязан назвать его имя", - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что поскольку речь идет о политически мотивированном преступлении, то к ответственности должны быть привлечены и его соучастники за пределами Турции.

Кроме того, как сообщает DW, Эрдоган рассказал, что специально для убийства в Стамбул прибыли 15 человек, они прошли в консульство по очереди 2 октября в период с 9.30 до 11.00 по местному времени. Это зафиксировали уличные камеры наблюдения. Камеры самого консульства в этот момент не работали, сказал Эрдоган. 

Напомним, оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

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