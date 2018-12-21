Убийство туристов в Марокко: полиция задержала девять подозреваемых Сегодня, 18:19 220 Цей матеріал також доступний українською Архивное фото Фото: Morocco World News

Правоохранители Марокко задержали девять человек, предположительно членов Исламского государства, которые подозреваются в причастности к убийству двух туристок из Норвегии и Дании.

Как сообщает Morocco World News, сотрудники Центрального бюро судебных расследований провели задержания в нескольких городах Марокко, включая Эс-Сувейру, Сиди-Беннур, Марракеш, Танжер и Айт Баху.

Накануне в четверг, 20 декабря, сотрудники бюро задержали троих подозреваемых при попытке сбежать на автобусе из Марракеша в Агадир. Еще один подозреваемый был задержан сразу после обнаружения тел погибших.

Марокканские власти заявили, что четверо задержанных заявили о своей верности идеям террористической группировки Исламское государство.

Напомним, что тела двух альпинистов из Дании и Норвегии были обнаружены рядом с палаткой в окрестностях горы Тубкаль в Марокко 17 декабря. Туристки скончались от колото-резанных ран в области шеи.

Жертвами оказались 24-летняя Луиза Вестерагер Йесперсен из Дании и 28-летняя Марен Уиланд из Норвегии.

СМИ сообщили, что убийство туристок является террористическим актом.