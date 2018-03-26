Убийство словацкого журналиста было заказным - прокурор

Убийство словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты в прошлом месяце, скорее всего, было заказным, заявили в прокуратуре.

"Не было никаких признаков борьбы и, скорее всего, ничего не было похищено, что говорит о том, что это было заказное убийство", - цитирует Reuters заявление сотрудника прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что 27-летний Кучак был убит двумя выстрелами в грудь, а 27-летняя Мартина Кушнирова умерла от выстрела в голову.

Кучак работал над несколькими расследованиями. Полиция проверяет все возможные мотивы убийства с одинаковой тщательностью.

В частности, журналист расследовал деятельность словацких бизнесменов, упомянутых в Панамских документах, случаи мошенничества с участием бизнесменов со связями в политике, а также связи итальянской мафии с бизнесом в Словакии.

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Напомним, что 25 февраля были найдены мертвыми 27-летний журналист и его девушка в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

Преступление спровоцировало в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.