Убийство на подлодке: суд оставил в силе пожизненный приговор для изобретателя Петера Мэдсена

Апелляционный суд Дании оставил без изменений приговор датскому изобретателю Петеру Мэдсену, которого засудили к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту его субмарины Nautilus.

Как передает ABC News, высокий суд подтвердил законность и оставил без изменений решение городского суда Копенгагена, который признал Мэдсена виновным в убийстве и приговорил к пожизненному лишению свободы.

В Дании осужденные, которых приговорили к пожизненному заключению, в среднем отбывают 16 лет, но при необходимости срок может быть продлен. 47-летний Мэдсен хотел заменить тюремное заключение на неопределенный срок на ограниченное по времени заключение.

Напомним, что в апреле суд Копенгагена признал изобретателя Петера Мэдсена виновным в убийстве шведской журналистки Ким Валль.

10 августа 2017 года журналистка Ким Валль прибыла в Копенгаген к своему бойфренду и решила заодно взять интервью у Петера Мэдсена, создателя крупнейшей частной подводной лодки UC3 Nautilus. Она отправилась с ним в плавание и пропала.

Субмарина затонула, а Мадсена спасли ВМС Дании. Позднее обезглавленное туловище Ким Валль нашли в водах Копенгагена. Спустя полтора месяца водолазы обнаружили ее голову, ноги и одежду.

Во время экспертизы на теле Валль были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент или сразу после смерти.

Петер Мэдсен признал, что расчленил тело Ким Валль, но отрицает причастность к ее гибели.