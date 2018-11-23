Убийство Хашукджи: в Конгрессе США инициировали расследование связей Трампа с Саудовской Аравией

Демократы из специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США инициировали расследование по факту ответных действий американского президента Дональда Трампа на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Представитель США Адам Шифф в комментарии The Washington Post заявил, что комитет рассмотрит данные спецслужб США, выводы Центрального разведывательного управления о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана к убийству, а также то, повлияли ли личные финансовые отношения Трампа с саудитами на его ответные меры, принятые в связи с убийством Хашукджи.

"Конечно, мы будем разбираться в деле об убийстве Хашукджи. Мы, конечно же, захотим проверить, что разведка знает об убийстве", - сказал Шифф.

Демократ добавил, что существует целый ряд потенциальных конфликтов интересов, которые Конгрессу нужно будет тщательно изучить.

"Нам нужно выяснить, руководят ли иностранные инвестиции в предприятия Трампа политикой США таким образом, что это противоречит интересам страны", - сказал он.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заработал "сотни миллионов" долларов от сделок с Саудовской Аравией.

Напомним, что американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило личность заказчика убийства Джамаля Хашукджи. Им оказался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Эти утверждения полностью противоречат заявлениям Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.

Дональд Трамп заявил, что отчет ЦРУ "не окончателен" и заверил Эр-Рияд в том, что Соединенные Штаты намерены оставаться "непоколебимым союзником" Саудовской Аравии.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.