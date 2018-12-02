Убийство Хашукджи: сообщения журналиста с критикой саудовского принца могут стать новой уликой Вчера, 21:43 236 Цей матеріал також доступний українською Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

Убитый журналист Джамаль Хашукджи в более чем четырехсот сообщениях в WhatsApp описывал саудовского принца Мохаммеда бин Салмана как "зверя" и "пакмана", который "пожрет все на своем пути, даже своих сторонников". Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сообщения были отправлены за год до убийства журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле.

"Чем больше жертв он пожирает, тем больше он хочет. Я не удивлюсь, если притеснение коснется даже тех, кто его подбадривает", – отзывается Хашукджи о принце Саудовской Аравии.

По информации издания, данные сообщения могут быть приобщены к делу в качестве улик.

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Ранее турецкие СМИ сообщили, что у ЦРУ есть запись телефонного разговора, в ходе которого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично требовал "заставить молчать" журналиста Хашукджи.

Американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило личность заказчика убийства. Им оказался наследный принц Саудовской Аравии. Эти утверждения полностью противоречат заявлениям Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отчет ЦРУ "не окончателен" и назвал Саудовскую Аравию "партнером" и "великим союзником".

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.