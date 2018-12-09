Убийство Хашукджи. CNN опубликовала детальное описание аудиозаписи турецких спецслужб Сегодня, 19:36 548 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Джамаль Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии 2 октября 2018 года

CNN впервые опубликовала самое полное на данный момент описание аудиозаписи событий в консульстве Саудовской Аравии в Турции во время убийства там саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. О содержании аудиозаписи журналистам сообщил источник, ознакомившийся с ее расшифровкой.

НВ приводит перевод материала CNN.

Что известно о расшифровке аудиозаписи

Источник сообщил, что последними словами Хашукджи были слова "Я не могу дышать". Он сказал это несколько раз. Кроме того, в расшифровке аудиозаписи говорится о звуках пилы, с помощью которой расчленяли тело журналиста, и нескольких телефонных звонках. Турецкие чиновники считают, что звонили высокопоставленным лицам в Эр-Рияде, чтобы информировать их о ходе происходившего убийства.

Здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле / Фото: EPA

CNN отмечает, что некоторые детали об этой аудиозаписи СМИ публиковали и раньше, но данное изложение наиболее полное. Оригинал расшифровки аудиозаписи подготовили турецкие спецслужбы, которые не сообщили, как им удалось получить запись. Перед тем, как передать расшифровку другим разведслужбам, ее перевели. Источник, с которым пообщались журналисты, прочитал перевод расшифровки и был проинформирован о ходе расследования.

Оригинал расшифровки аудиозаписи подготовили турецкие спецслужбы, которые не сообщили, как им удалось получить запись

Офис одного из сенаторов США, который был на брифинге о расследовании, проведенном директором ЦРУ Джиной Хаспел сообщил, что слова источника "согласуются" с этим брифингом.

Журналисты попросили прокомментировать содержание расшифровки, о котором рассказал им источник, саудовских чиновников. В ответ представитель Саудовской Аравии заявил: "Соответствующие сотрудники органов безопасности Саудовской Аравии изучили расшифровки и материалы записи, полученной через каналы турецкой службы безопасности, и нигде в них нет никаких упоминаний или указаний на то, что делается звонок".

"Если у турецких властей есть дополнительная информация, о которой мы не знаем, мы будем рады, если она будет официально передана нам для проверки, мы делали такой запрос много раз и все еще запрашиваем. И мы до сих пор ничего не получили", - добавил он. Чиновник не стал комментировать ни расшифровку аудиозаписи сцены в консульстве Саудовской Аравии, ни последние слова Хашукджи.

Нападение на Хашукджи

Расшифровка начинается в тот момент, когда Хашукджи входит в консульство Саудовской Аравии в тихом жилом районе Стамбула в обеденное время 2 октября.

Хашукджи считал, что он идет на рутинную встречу, чтобы забрать документы, нужные для женитьбы на его невесте-турчанке Хатидже Ченгиз. Согласно источнику, Хашукджи почти сразу понял, что все идет не по плану, так как узнал одного из мужчин, которые его встречали. Он спросил его, что он там делает.

"Ты возвращаешься назад", - сказал Хашукджи голос, который, по словам источника CNN, был идентифицирован в стенограмме как Махер Абдулазиз Мутреб, бывший саудовский дипломат и сотрудник разведки, работавший на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Хашукджи познакомился с Мутребом, когда они вместе работали в посольстве Саудовской Аравии в Лондоне.

Криминалисты, прибывшие в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для расследования убийства Хашукджи / Фото: EPA

"Вы не можете это сделать. Люди ждут снаружи", - отвечает ему Хашукджи, которого возле консульства ждала невеста.

Согласно источнику, на этом их диалог прерывается, и в расшифровке говорится, что на Хашукджи напали несколько человек. Дальше следует шум, и очень скоро Хашукджи начинает задыхаться.

Крики, звуки распиливания тела и телефонные звонки

В одной из версий смерти журналиста саудовские чиновники предполагают, что он был случайно задушен, отмечается в публикации. Однако источник рассказал, что, согласно расшифровке, сквозь шум можно расслышать голос Хашукджи, который неоднократно говорит, что не может дышать.

Несмотря на его неоднократные мольбы последние различимые слова Хашукджи, зафиксированные в расшифровке "Я не могу дышать".

Затем в ней говорится о большем количестве шумов и еще нескольких голосах. Один из этих голосов идентифицирован турецкими властями как голос доктора Салаха Мохаммеда аль-Тубайки, судмедэксперта из Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, рассказал источник.

В расшифровке упоминается о, по крайней мере, трех телефонных звонках

Кроме Хашукджи и Мутреба, его голос единственный, который идентифицирован по имени в расшифровке.

Из расшифровки стенограммы становится ясно, что Хашукджи еще не умер.

В расшифровке отмечены шумы, которые слышны на аудиозаписи, примерно как субтитры в фильмах описывают сцены, где нет диалогов.

"Крик".

"Крик".

"Задыхается".

Затем в расшифровке появляются другие описания.

"Пила".

"Разрезание".

Источник рассказал, что Тубайки на дает советы другим людям в комнате, очевидно, чтобы помочь им справиться с ужасной задачей:

"Оденьте наушники или слушайте музыку, как я".

В расшифровке упоминается о, по крайней мере, трех телефонных звонках, сделанных Мутребом.

Момент смерти Хашукджи в расшифровке не указан.

Согласно источнику, в расшифровке предполагается, что Мутреб информирует кого-то, кто, по словам турецких чиновников, находится в Эр-Рияде, почти поэтапно рассказывая о происходящем.

"Скажите вашим, что дело сделано, оно сделано", - описывает источник его слова.

Слово "вашим" источник CNN использовал, чтобы обозначить кого-то вышестоящего.

О чем свидетельствует расшифровка аудиозаписи

Эту расшифровку распространили среди ключевых союзников Турции и Саудовской Аравии, в том числе в Европе, но только США и Саудовская Аравия получили саму аудиозапись, считает источник.

Рабочее предположение среди этих союзников заключается в том, что Мутреб разговаривал с Саудом аль-Катани, ближайшим помощником бин Салмана, сказал источник. По словам чиновников из Саудовской Аравии, аль-Катани был уволен с поста спикера наследного принца.

В расшифровке указаны только слова Мутреба во время телефонного разговора. Без записи этого звонка или более подробной информации о том, какой номер был набран, дальнейшие выводы, основанные только на расшифровке, сделать нельзя.

По мнению источника, звонивший скорее описывал ситуацию, в которой все идет по плану, чем паниковал.

Источник, близкий к саудовскому расследованию убийства Хашукджи, сообщил CNN, что Мутреб и Тубайки вообще отрицают какие-либо звонки.

Из расшифровки ясно, что в телефонных разговорах не описывается ситуация, в которой что-то пошло не так, и какие-то внезапно возникшие обстоятельства, отмечает источник. По его мнению, звонивший просто сообщал кому-то о том, что происходит. Источник считает, что звонивший скорее описывал ситуацию, в которой все идет по плану, чем паниковал.

Стенограмма является относительно короткой, учитывая промежуток времени, который она описывает, сообщил источник CNN. Там не так много диалогов. Нет даже намека на то, почему Хашукджи должен вернуться "назад", так же как и на то, что, как заявляли саудовские официальные лица, его накачали наркотиками участвовавшие в спецоперации.

Один из участников протестов после убийства Хашукджи в маске наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана / Фото: EPA

В этой расшифровке нет ничего, что источник мог бы описать как "дымящийся пистолет" - фрагмент разговора или телефонного звонка, который напрямую связывает бин Салмана с убийством Хашукджи. Но окончательный вывод, который источник сделал из стенограммы, состоит в том, что убийство было запланированным и было совершено организованной командой, действующей с безжалостной эффективностью и информировавшей кого-то в Эр-Рияде на каждом этапе.

Несмотря на то, что в расшифровке нет "дымящегося пистолета", напрямую связывающего наследного принца Мохаммеда бин Салмана с убийством, похоже, что она созвучна с чувствами сенатора Линдси Грэма, после того, как он выслушал мнение ЦРУ по поводу убийства Хашукджи. Грэм, входивший в группу сенаторов, которые были на секретном брифинге по делу об убийстве Хашукджи, заявлял, что он согласен с выводами служб безопасности США о том, что бин Салман замешан в этом деле.

"Там нет дымящегося пистолета, есть дымящаяся пила", - сказал Грэм.

Перевод НВ