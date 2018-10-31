31 октября 2018, среда

Убийство Хашкаджи было санкционировано на высоком уровне - правящая партия Турции

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Журналист Хашкаджи был убит 2 октября в консульстве в Стамбуле

Журналист Хашкаджи был убит 2 октября в консульстве в Стамбуле

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было бы невозможным без приказа свыше.

Об этом сообщает Daily Sabah.

По его словам, Анкара не допустит замалчивания деталей убийства Хашкаджи.

Напомним, что 31 октября в генеральной прокуратуре Стамбула заявили, что Джамаля Хашкаджи задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После этого тело журналиста расчленили и уничтожили.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

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