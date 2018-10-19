Убийство болгарской журналистки: подозреваемому выдвинули обвинения

Подозреваемому в убийстве журналистки Виктории Мариновой Северину Красимирову были выдвинуты обвинения.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Прокуратура требует для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Слушание состоялось в городе Русе, который расположен на севере Болгарии.

6 октября в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналистку и телеведущую Викторию Маринову. Перед смертью 30-летняя женщина была изнасилована.

В полиции заявили, что у них нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.

Стало известно о задержании в Германии подозреваемого в убийстве журналистки. Им оказался 21-летний мужчина из города Русе по имени Северин Красимиров, ранее он уже имел проблемы с законом.

По словам главы МВД Болгарии, следователи обнаружили образцы ДНК подозреваемого на одежде и теле тележурналистки. Сам подозреваемый частично признал вину, а позже раскаялся и признался, что принимал наркотики.